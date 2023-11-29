الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

بأكثر من طريقة.. الاستعلام عن أسماء الجدد في تكافل وكرامة 2023

تكافل وكرامة
تكافل وكرامة

برنامج تكافل وكرامة هو برنامج التحويلات النقدية المشروطة الذي أطلقته وزارة التضامن الاجتماعي في مصر تحت مظلة تطوير شبكات الأمان الاجتماعي، يهدف البرنامج إلى تحسين مستوى معيشة الأسر الأكثر احتياجًا، وتوفير الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية.

طرق الاستعلام عن اسماء الجدد في تكافل وكرامة


يمكن الاستعلام عن اسماء الجدد في تكافل وكرامة من خلال عدة طرق، منها:
1. الاستعلام عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي: يمكن الدخول إلى الموقع الإلكتروني لوزارة التضامن الاجتماعي، ثم الضغط على أيقونة "تكافل وكرامة"، ثم الضغط على أيقونة “الاستعلام عن أسماء المقبولين الجدد”، ثم إدخال الرقم القومي، ثم الضغط على زر "بحث".

2. الاستعلام عبر تطبيق تكافل وكرامة على الهواتف الذكية: يمكن تنزيل تطبيق تكافل وكرامة من متجر التطبيقات على الهاتف الذكي، ثم فتح التطبيق، ثم إدخال الرقم القومي، ثم الضغط على زر "بحث".

3. الاستعلام من خلال مكاتب البريد: يمكن الذهاب إلى أحد مكاتب البريد، ثم تقديم طلب الاستعلام عن اسماء الجدد في تكافل وكرامة، مع تقديم الرقم القومي.

نتيجة الاستعلام عن اسماء الجدد في تكافل وكرامة


في حالة قبول الطلب، ستظهر نتيجة الاستعلام على الشاشة، بما في ذلك:
•اسم صاحب المعاش.
• رقم بطاقة الرقم القومي.
• تاريخ الميلاد.
• المحافظة.
• مركز الخدمة.
• حالة المعاش (سارية أو متجمدة).

رابط الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي لصرف المعاش

من هنا.. لينك الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة 2023

شروط الحصول على فيزا تكافل وكرامة

لكي يتمكن الشخص من الحصول على فيزا تكافل وكرامة، يجب أن يستوفي الشروط التالية:

  • أن يكون مصري الجنسية.
  • أن يكون مقيم في مصر.
  • أن يكون من الفئات المستهدفة من برنامج تكافل وكرامة، وهي:
  • الأسر التي لديها طفلان أو أكثر.
  • الأسر التي لديها معاق.
  • الأسر التي لديها رب الأسرة مريض.
  • الأسر التي لديها رب الأسرة عاطل.
  • أن يكون الدخل الشهري للأسرة أقل من 400 جنيه.

موعد صرف معاش تكافل وكرامة

يتم صرف معاش تكافل وكرامة كل شهر، وذلك خلال الفترة من 15 إلى 20 من كل شهر. وبناءً عليه، فسيتم صرف معاش تكافل وكرامة عن شهر ديسمبر 2023 خلال الفترة من 15 إلى 20 ديسمبر 2023.

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