الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

من هنا.. لينك الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة 2023

بطاقة الخدمات المتكاملة
بطاقة الخدمات المتكاملة

من الموضوعات التي يكثر البحث عنها بشكل يومي هو الاستعلام عن لينك الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة 2023 لمعرفة نتيجة التقديم للحصول على البطاقة التي توفر العديد من الخدمات للاشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة.

يمكن من خلال التقرير التالي الوصول إلى لينك الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة 2023 ومعرفة خطوات التقديم للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة كذلك. 

الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة 2023

تتيح وزارة التضامن الاجتماعي الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة من خلال موقعها الخاص من هنا https://rdis.moss.gov.eg

ثم كتابة الرقم القومي للشخص المتقدم والضغط على كلمة بحث 

كما يمكن الاستعلام عن موعد الكشف الطبي الخاص بالحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة أيضا من خلال موقع المجالس الطبية المتخصصة من هنا http://pod.mohp.gov.eg

ثم ادخل الرقم القومي واضغط على كلمة بحث 

حيث يمكن من خلال الموقع السابق  حجز موعد لاستكمال اوراق أو تعديل موعد استكمال اوراق. 

رابط مفتوح.. الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي وحجز موعد الكشف الطبي

لينك موقع المجالس الطبية المتخصصة للمعاقين للاستعلام عن كشف بطاقة الخدمات المتكاملة

استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة 

من أجل استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة يجب على الشخص من ذوي الاعاقة الدخول على موقع المجالس الطبية المتخصصة وتحديد موعد من اجل الكشف الطبي المحدد لنوع ودرجة الاعاقة 

موقع المجالس الطبية المتخصصة من هنا http://pod.mohp.gov.eg

تسجيل البيانات التالية من أجل استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة 

الرقم القومي 

الاسم رباعي

تاريخ الميلاد 

النوع 

الحالة الاجتماعية 

محافظة السكن 

العنوان 

الوظيفة 

التليفون 

نوع الاعاقة 

ويتم حفظ البيانات 

وبعد ذلك ستصلك رسالة موضح فيها موعد ومكان الكشف الطبي الخاص بك 

مميزات بطاقة الخدمات المتكاملة 

تيسر بطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص من ذوي الاعاقة العديد من الامتيازات منها 

  • الجمع بين معاشين لذوي الإعاقة.
  •   التعيين بنسبة 5% من عدد العاملين بالوظائف الحكومية.
  •  الكشف المجانى في المستشفيات 
  •  الإعفاء الجمركي على الأجهزة التعويضية.
  •   الإعفاء من الضرائب.
  •  الدمج في مدارس التعليم الأساسى لذوي الإعاقة.
  • الدمج في المعاهد والجامعات.
  •  الإعفاء من الرسوم الجمركية على سيارة معاقين.
txt

كيفية الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي وتحديد درجة الإعاقة

txt

الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي

الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بطاقة الخدمات المتكاملة الخدمات المتكاملة 2023 بطاقة الخدمات المتكاملة 2023 إستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة مميزات بطاقة الخدمات المتكاملة وزارة التضامن الاجتماعي

مواد متعلقة

حزب مستقبل وطن بالشرقية ينظم مؤتمرًا جماهيريًا لدعم السيسي في الانتخابات ( فيديو )

"مستقبل وطن" بالأقصر ينظم مؤتمرًا جماهيريًا حاشدًا لدعم المرشح الرئاسى السيسى فى الانتخابات الرئاسية (فيديو)

"مستقبل وطن" بالفيوم ينظم مؤتمرا جماهيريا حاشدا لتأييد المرشح الرئاسى السيسي ( فيديو )

حماة الوطن بالأقصر ينظم مؤتمرًا حاشدًا لدعم المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى (فيديو)

"حماة الوطن" بمطروح ينظم مؤتمرًا حاشدًا لدعم المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى ( فيديو )

سعر الذهب للبيع والشراء اليوم الثلاثاء 28 نوفمبر 2023 في مصر

مارس حقك|رابط الاستعلام عن اللجنة الانتخابية

رئيس الهيئة العامة للاستعلامات: الهدنة الفلسطينية- الإسرائيلية سرت دون عوائق لليوم الرابع

الأكثر قراءة

سر انفصال يوسف الشريف وإنجى علاء بعد 14 عاما زواجًا

وزير البترول يصدر حركة تنقلات وتكليفات جديدة لرؤساء الشركات خلال ساعات

كواليس طلاق يوسف الشريف وإنجى علاء.. الانفصال حدث قبل أيام

واشنطن بوست: إسرائيل أجبرت 10 آلاف أمريكى على الانضمام لحرب غزة

أضروا بالاقتصاد القومي.. المؤبد والمشدد 5 سنوات لـ4 من شركاء حسن مالك

إلزام أحمد عز بدفع مليون جنيه مصروفات دراسية لتوأم زينة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

صفقة الأسرى.. هل تكون بداية نهاية الحرب بين إسرائيل وحماس؟

عبدالوهاب داود

معرض الكتاب.. تحديات وصعوبات و«سماجة» ليس وقتها

وائل لطفي

الصهاينة العرب!

ماجد حبته

تمديد الهدنة

د.كريمة الحفناوى

الخامس والعشرون من نوفمبر ومناهضة العنف ضد المرأة

لواء.حمدى البطران

سكر وكهرباء وأشياء أخرى

د. منى حلمى

بطولة صامتة

محاسن السنوسي

حربك على غزة لن تحقق أمنك يا"نتنياهو"

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

إشارات صفقة تبادل الأسرى.. كيف تلاعبت حماس بإسرائيل؟

بمشاركة مصر.. تفاصيل لقاء المخابرات الأمريكية والموساد فى قطر للاتفاق بين إسرائيل وحماس

رئيس أركان جيش الاحتلال: إجلاء سكان الشمال كان "قرارا صعبا"