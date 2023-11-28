من هنا.. لينك الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة 2023

من الموضوعات التي يكثر البحث عنها بشكل يومي هو الاستعلام عن لينك الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة 2023 لمعرفة نتيجة التقديم للحصول على البطاقة التي توفر العديد من الخدمات للاشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة.

يمكن من خلال التقرير التالي الوصول إلى لينك الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة 2023 ومعرفة خطوات التقديم للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة كذلك.

الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة 2023

تتيح وزارة التضامن الاجتماعي الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة من خلال موقعها الخاص من هنا https://rdis.moss.gov.eg

ثم كتابة الرقم القومي للشخص المتقدم والضغط على كلمة بحث

كما يمكن الاستعلام عن موعد الكشف الطبي الخاص بالحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة أيضا من خلال موقع المجالس الطبية المتخصصة من هنا http://pod.mohp.gov.eg

ثم ادخل الرقم القومي واضغط على كلمة بحث

حيث يمكن من خلال الموقع السابق حجز موعد لاستكمال اوراق أو تعديل موعد استكمال اوراق.

استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة

من أجل استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة يجب على الشخص من ذوي الاعاقة الدخول على موقع المجالس الطبية المتخصصة وتحديد موعد من اجل الكشف الطبي المحدد لنوع ودرجة الاعاقة

موقع المجالس الطبية المتخصصة من هنا http://pod.mohp.gov.eg

تسجيل البيانات التالية من أجل استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة

الرقم القومي

الاسم رباعي

تاريخ الميلاد

النوع

الحالة الاجتماعية

محافظة السكن

العنوان

الوظيفة

التليفون

نوع الاعاقة

ويتم حفظ البيانات

وبعد ذلك ستصلك رسالة موضح فيها موعد ومكان الكشف الطبي الخاص بك

مميزات بطاقة الخدمات المتكاملة

تيسر بطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص من ذوي الاعاقة العديد من الامتيازات منها