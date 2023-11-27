كيفية الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي وتحديد درجة الإعاقة

بطاقة الخدمات المتكاملة توفرها الدولة لذوي الهمم وفق بعض الشروط المُحددة مسبقًا، ووفرت وزارتي التضامن الاجتماعي والصحة كافة الخطوات للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة الكترونيًا، وهو ماتعرضه الدستور في التقرير التالي.

الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي

يستطيع الراغبون في الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة الاستعلام عنها من خلال زيارة الرابط الذي خصصته وزارة التضامن الاجتماعي لذلك، واتباع الخطوات التالية:

يمكنك الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي من خلال زيارة موقع وزارة التضامن الاجتماعي من الرابط التالي من هنا.

اضغط على "خدمات ذوي القدرات الخاصة"، اضغط على "بطاقة الخدمات المتكاملة".، دخل الرقم القومي الخاص بك في الخانة المخصصة له، اضغط على "بحث".

سيظهر أمامك نتيجة الاستعلام، والتي تتضمن حالة الطلب (مقبول أو مرفوض أو قيد المراجعة)، وتاريخ إصدار البطاقة، ودرجة الإعاقة، والنوع، والمحافظة، ومركز تسليم البطاقة.

الفئات التي يحق لها الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة

حددت وزارة التضامن الاجتماعي الفئات التي يحق لها الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة من ذوي الإعاقة الحصول والتي تُعد وثيقة رسمية تمنحها وزارة التضامن الاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة، وتُثبت وجود إعاقة لدى صاحبها، ودرجة هذه الإعاقة.

تمنح بطاقة الخدمات المتكاملة لكافة الفئات من ذوي الإعاقة، وهم:

ذوي الإعاقة البصرية: المكفوفين وضعاف البصر.

ذوي الإعاقة السمعية: الصم وضعاف السمع.

ذوي الإعاقة الذهنية: المتخلفين عقليًا.

ذوي الإعاقة الحركية: ذوي الشلل الدماغي، والمصابين بإصابات الحبل الشوكي، والمصابين بأمراض المفاصل.

ذوي الإعاقة المزدوجة: ذوي الإعاقة البصرية والحركية، أو ذوي الإعاقة الذهنية والحركية.

ذوي الإعاقة المتعددة: ذوي الإعاقة البصرية والذهنية والحركية.

كيفية تحديد درجة الإعاقة

يتم تحديد درجة الإعاقة للشخص ذو الإعاقة من خلال لجنة طبية مختصة، وبناءً على هذه الدرجة يتم إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة باللون الأزرق أو الأخضر أو الأرجواني، حيث يشير اللون الأزرق إلى الإعاقة الشديدة، ويشير اللون الأخضر إلى الإعاقة المتوسطة، ويشير اللون الأرجواني إلى الإعاقة البسيطة.