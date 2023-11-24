رابط مفتوح.. الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي وحجز موعد الكشف الطبي

ننشر لكم رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي وحجز موعد الكشف الطبي، حيث يبحث قطاع كبير من أصحاب ذوي الاحتياجات الخاصة، عبر محرك البحث العالمي «جوجل»، وذلك للاستفادة من المميزات التي خصصتها الدولة لتوفير حياة كريمة ليهم.

نستعرض لكم خلال السطور التالية رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي وحجز موعد الكشف الطبي.

استعلام كشف طبي بطاقة الخدمات المتكاملة 2023

يستطيع أصحاب الإعاقات الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة 2023 بعد توقيع كشف طبي من قبل وزارة الصحة والسكان المصرية والتي تقرر صلاحية المتقدم للحصول على هذا الكارت من عدمه.

رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي وحجز موعد الكشف الطبي

وفي هذا الإطار، يستطيع أصحاب الاحتياجات الخاصة الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة، وذلك من خلال إتباع الخطوات التالية:

الخطوة الأولي: تسجيل الدخول علي موقع المجالس الطبية المتخصصة عبر الرابط التالي:

http://www.smcegy.com/Default.aspx?par=1&id=0

الخطوة الثانية: اختيار قسم أخبارنا.

الخطوة الثالثة: الضغط على رابط «الكشف الطبى على طالبى بطاقة اثبات الاعاقة والخدمات المتكاملة»، أو أدخل مباشرًة عبر الرابط التالي:

http://pod.mohp.gov.eg/

الخطوة الرابعة: اختيار استعلام.

الخطوة الخامسة: ادخال الرقم القومي.

الخطوة السادسة: الضغط علي أيقونة «بحث».

وأخيرًا:تظهر أمامك موعد الكشف الطبي للحصول على كارت الخدمات المتكاملة.

كام يوم علي نتيجة الكشف الطبي؟

وفي هذا الصدد، كشفت وزارة الصحة والسكان عن نتيجة الكشف الطبي للحصول على كارت الخدمات المتكاملة تظهر خلال 14-10 أيام، إذ يتم ربط النتيجة بمكاتب التأهيل من خلال الربط الشبكي بين وزارتي التضامن والصحة.

الحالات المستحقة لكارت الخدمات المتكاملة 2023

وفي هذا السياق، أوضحت وزارة التضامن الاجتماعي على أن كارت الخدمات المتكاملة يمنح لذوي الإعاقة فقط، للاستفادة من المميزات والخدمات التي أعلنها القانون، بـ 3 ألوان «الأخضر، الأزرق، الأرجواني» حيث يحدد كل لون درجة الإعاقة.

مميزات كارت الإعاقة 2023

وفي هذا الجانب، أوضحت التضامن المزايا التي يقدمها كارت الخدمات المتكاملة لحامليه والتي جاءت وفقًا للآتي:

- الجمع بين معاشين.

- تخفيضات على المواصلات العامة.

- التعيين بنسبة 5%؜ في المؤسسات والشركات.

- الدمج في المدارس والجامعات.

- الإعفاء من الضرائب الجمركية على السيارات.

- الإعفاء من الضرائب.

- الحصول على سكن حكومي مناسب.

- الإعفاء الجمركي على الأجهزة التعويضية.

- الكشف المجاني في المستشفيات الحكومية.

- الإعفاء من المصروفات المدرسية.