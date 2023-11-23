الخميس 23 نوفمبر 2023
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تحقيقات ومتابعات

موقع وزارة الصحة.. تجديد حجز كشف طبي بطاقة الخدمات المتكاملة

بطاقة الخدمات المتكاملة
بطاقة الخدمات المتكاملة

تجديد حجز كشف طبي بطاقة الخدمات المتكاملة من الموضوعات التي تزايد البحث عنها خلال الساعات الأخيرة عبر محركات البحث المُختلفة، حيثُ أتاحت وزارة الصحة والسكان، إمكانية تعديل موعد كشف بطاقة الخدمات المتكاملة 2023، من خلال موقع المجالس الطبية المتخصصة، في إطار حرص الوزارة على تسهيل الإجراءات على المواطنين الراغبين في الحصول على كارت الخدمات.

وتستعرض «الدستور» خطوات تجديد حجز كشف طبي بطاقة الخدمات المتكاملة من خلال هذا التقرير، ضمن سلسلة "الدستور" الخدمية والتي نقدَّمها على مدار الساعة عبر بوابة "الدستور الإلكترونية" ومنصات التواصل الاجتماعي المُختلفة.

تجديد حجز كشف طبي بطاقة الخدمات المتكاملة

أكدت وزارة الصحة والسكان، أنه يمكن تجديد أو تغيير حجز كشف طبي بطاقة الخدمات المتكاملة، بطريقة سهلة جدًا من خلال الرابط الإلكتروني، بعد أن تقوم بإدخال كافة البيانات بشكل صحيح حتى تتمكن الوزارة من إرسال رسالة نصية قصيرة على الهاتف المحمول بشأن موعد الكشف الطبي المخصص للراغب في الحصول على كارت الخدمات المتكاملة 2023.

طريقة حجز كشف طبي لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة للمرحلتين الثانية والثالثة

موعد استلام بطاقة الخدمات المتكاملة 2024 - 2023| رابط وخطوات الاستعلام

 

خطوات تجديد حجز كشف طبي بطاقة الخدمات المتكاملة

وتأتي خطوات تجديد حجز كشف طبي بطاقة الخدمات المتكاملة من خلال موقع المجالس الطبية المتخصصة وذلك على النحو التالي:

الخطوة الأولى: قم بالدخول إلى موقع المجالس الطبية المتخصصة

لتجديد موعد الكشف الطبي لبطاقة الخدمات المتكاملة من خلال الضغط (هنـــــــا).

قالخطوة الثانية: قم بالضغط على أيقونة "ذوي الاحتياجات الخاصة".

الخطوة الثالثة: قم بختيار المستشفى التي ترغب في إجراء الكشف بها.

الخطوة الرابعة: قم بتسجيل كافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح والتي تتمثّل في:(الرقم القومي- نوع الإعاقة- مكان الكشف- التاريخ الراغب في تحديده).

الخطوة الخامسة: قم بالضغط على أيقونة "حفظ" بعد التأكد من كتابة كافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح.

 

مزايا بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الاحتياجات الخاصة

 

بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الاحتياجات الخاصة، لها العديد من المميزات والخدمات التي تُفيد حامليها، والتي تأتي على النحو التالي:

أولًا: الحصول على سكن حكومي مناسب.

ثانيًا: إعفاء حامل البطاقة من الضرائب.

ثالثًا: الدمج في المدارس.

رابعًا: الدمج في المعاهد والجامعات.

خامسًا: الكشف المجاني في المستشفيات الحكومية المختلفة.

سادسًا: الإعفاء من الرسوم الجمركية على السيارات المجهزة والأجهزة التعويضية.

سابعًا: الجمع بين المعاشين.

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الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي والفئات المستحقة

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موعد استلام بطاقة الخدمات المتكاملة 2024 - 2023| رابط وخطوات الاستعلام

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