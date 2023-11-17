الجمعة 17 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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موعد استلام بطاقة الخدمات المتكاملة 2024 - 2023| رابط وخطوات الاستعلام

بطاقة الخدمات المتكاملة
بطاقة الخدمات المتكاملة

ننشر لكم موعد استلام بطاقة الخدمات المتكاملة 2023-2024، ورابط الاستعلام عنها، حيث يترقب الكثير من المواطنين المستفيدين من الخدمة موعد الاستلام، وهو ما نوضحه خلال التقرير التالي، بالإضافة إلى رابط وخطوات الاستعلام عنها من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي المخصص لها من قبل وزارة التضامن الاجتماعي.

موعد استلام بطاقة الخدمات المتكاملة 2024 - 2023

وفي هذا الإطار، كشفت وزارة التضامن الاجتماعي موعد استلام بطاقة الخدمات المتكاملة 2024 - 2023، بأنه سيتم تخصيص سيارات لتسليم بطاقات الخدمات المتكاملة لأصحابها تحت شعار "هنوصلك"، في محافظتي الإسكندرية والغربية، لمليون بطاقة على مستوى جمهورية مصر العربية.

كما أوضحت وزارة التضامن، في منشور لها علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بأن التسليم سيكون في نهاية شهر يناير القادم 2024.

رابط وخطوات الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة 2023-2024

وفي هذا الصدد، يمكن للمواطنين المتقدمين الاستعلام عن طلب الحصول علي بطاقة الخدمات المتكاملة من خلال اتباع الخطوات التالية:

الخطوة الأولى: علي المتقدم الدخول علي موقع وزارة التضامن الاجتماعي عبر الرابط التالي:
https://rdis.moss.gov.eg/EDR/OnlineRegistration/InquireOnlineRequest
الخطوة الثانية: على المتقدم إدخال الرقم القومي الخاص به والمكون من 14 رقم.
الخطوة الثالثة: على المتقدم الضغط على أيقونة «بحث».

كيفية التقديم على بطاقة الخدمات المتكاملة 2023-2024

وفي هذا الجانب، يستطيع المواطنين التقديم علي بطاقة الخدمات المتكاملة 2023-2024، وذلك من خلال عمل الخطوات، والتي جاءت علي النحو التالي:

خطوة أولى "1": علي المواطن/ة الدخول علي الرابط الرسمي التالي:
http://pod.mohp.gov.eg/Register.aspx
خطوة ثانية "2": علي المواطن/ة كتابة البيانات المطلوبة.
خطوة ثالثة "3": علي المواطن/ة التعرف على موعد للكشف الطبي ومعرفة مكان إجرائه.
خطوة رابعة "4": علي المواطن/ة تحديد اللجنة الطبية المختصة نوع الإعاقة.
خطوة خامسة "5": علي المواطن/ة ادخال باقي الإجراءات المطلوبة.

الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2023

نظام حجز مواعيد الكشف الطبي للحصول على كارت الخدمات المتكاملة


خطوة سادسة "6": يتم رفع التقرير الطبي إلى وزارة التضامن الاجتماعي.
خطوة سابعة "7": يخضع الكشف الوظيفي للتأكد من نسبة الإعاقة.
خطوة ثامنة "8": عند القبول يتم إرسال بياناتك للشركة المتعاقد معها لاستخراج البطاقة.

أماكن استلام بطاقة الخدمات المتكاملة 2023-2024

وفي هذا الصدد، نوضح للمواطنين المستفيدين للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة للعام الجديد 2024، وذلك من خلال طريقتين وهما:

الطريقة الأولى: من خلال إرسال بطاقة الخدمات المتكاملة إلى المنازل.
الطريقة الثانية: عن طريق التوجه إلى مديريات التضامن الاجتماعي.

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