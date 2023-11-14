كل ما تريد معرفته عن حملة "هنوصلك" الخاصة بكارت الخدمات المتكاملة

قال خليل محمد، مدير عام الإدارة العامة للتسجيل والتوجيه بوزارة التضامن، إن الوزارة أطلقت حملة بعنوان "هنوصلك" لاستخراج كارت الخدمات المتكاملة.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء" المذاع على فضائية cbc، أن الوزارة استهدفت الإعاقات الشديدة منذ عام 2020، وبعض فترة تم استهداف الإعاقات المتوسطة من خلال تقديم كارت الخدمات.

ونوه محمد، بأنه مع الوقت ظهرت مشكلة عدم قدرة تواصل بعض الأشخاص ذوي الإعاقة مع مكاتب الوزارة، الأمر الذي دفع وزيرة التضامن لإطلاق هذه الحملة والتي حملت "هنوصلك".