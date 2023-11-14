الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الهباش: "قطرة دم فلسطينى أغلى من الدنيا وما فيها"

برنامج في المساء
برنامج "في المساء مع قصواء"

قال الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، إن لدينا القدرة والإمكانية نحن العرب، للتحدث مع الولايات المتحدة الأمريكية باللغة التي تفهمها وهى لغة "المصالح".

وأضاف مستشار الرئيس الفلسطيني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء" المذاع على فضائية cbc، لماذا لا نتحرك في الاتجاه الصحيح للضغط على الكيان المحتل والذي يتمثل في قطع العلاقات والمصالح.

وأشار مستشار الرئيس الفلسطيني، إلى أن أولويتنا الأولى هي وقف العدوان، معقبًا: "قطرة دم فلسطيني أغلى من الدنيا وما فيها".

ونوه الهباش، ما الاستفادة من الفوز بمكسب سياسي وشعبي يقتل، موضحًا أن وقف العدوان على غزة هو الأولوية التي تسيطر علينا كمسئولين في دولة يمارس ضدها كل أنواع المجازر والقتل الإنساني.

الدكتور محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني في المساء مع قصواء فضائية CBC الرئيس الفلسطيني

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