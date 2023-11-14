قصواء الخلالى: 1165 مجزرة ارتكبها الاحتلال بحق الفلسطينيين حتى الآن

قالت الإعلامية قصواء الخلالي، خلال تقديمها برنامج "في المساء مع قصواء" المذاع على فضائية cbc، أن الكيان الصهيوني ارتكب 1165 مجزرة حتى الآن بحق الشعب الفلسطيني.

وأضافت قصواء الخلالي أن الاحتلال الإسرائيلي يحاصر مستشفيات غزة بالكامل بالدبابات من جميع الجهات، الأمر الذي يهدد الكثير من المصابين.

تفاصيل برنامج "في المساء مع قصواء":

برنامج "فى المساء مع قصواء" يذاع على شاشة cbc، من الساعة 9 مساءً، تقدمه وترأس تحريره الإعلامية والكاتبة قصواء الخلالى.

وتناقش قصواء أهم القضايا المحلية، والدولية، بالمتابعة والبحث والتحليل، في "توك شو" مسائي شامل كان يحظى بمتابعة كبيرة وتفاعل جماهيري واسع، ليتجدد خلاله الاهتمام المتزن بالشأن السياسي، والاقتصادي، والاجتماعي.