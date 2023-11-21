الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

طريقة حجز كشف طبي لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة للمرحلتين الثانية والثالثة

بطاقة الخدمات المتكاملة
بطاقة الخدمات المتكاملة

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي خطوات وطريقة حجز كشف طبي لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة لمتقدمي المرحلتين الثانية والثالثة والبيانات المطولة للحجز عبر موقع المجالس الطبية المتخصصة وكيفية الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي.

طريقة حجز كشف طبي لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة 

ويستعرض "الدستور" خطوات حجز كشف طبي لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة للمرحلتين الثانية والثالثة، بالتزامن مع إطلاق وزارة التضامن الاجتماعي المرحلة الثالثة لتمكين أكبر عدد من أصحاب الإعاقات وذوي الاجتياجات الخاصة من الحصول عليها.

وتبدأ طريقة حجز كشف طبي لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة بتسجيل الدخول إلى الدخول على موقع المجالس الطبية المتخصصة من هنا.

  • اختر علامة حجز موعد الكشف الطبي.
  • أدخل البيانات المطلوبة لتسجيل حجز كشف طبي لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة.
  • تحديد المستشفى المعتمدة من وزارتي التضامن الاجتماعي ووزارة الصحة والسكان لتوقيع الكشف الطبي القريبة جغرافيًا من موقعك.
  • الضغط على أيقونة حفظ البيانات.

وبعد تحديد موعد الكشف الطبي يجب الذهاب في الموعد المحدد مع إحضار الأوراق الثبوتية التي تثبت هويتك والموافقة على تسجيل طلب استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة.

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الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة

وبعد إجراء الكشف الطبي لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، يتم تحديد درجة الإعاقة ومدى استحقاق المتقدم للحصول عليها أم لا.

ويمكن الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي من خلال اتباع الخطوات التالية:-

  • تسجيل الدخول إلى موقع المجالس الطبية المتخصصة من هنا.
  • اضغط على أخبارنا اضغط على الكشف الطبي على طالبي بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة
  • اختار المزيد
  • ثم اضغط على أيقونة استعلام
  • ادخل الرقم القومي
  • اضغط بحث لتظهر نتيجة الكشف الطبي المحدد لنسبة الإعاقة.

وتستغرق عملية ظهور نتيجة الكشف الطبي لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة لإثبات الإعاقة خلال 14-10 أيام من تاريخ توقيعه.

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