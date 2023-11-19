الكشف الطبي لتحديد نوع الإعاقة يعد الشرط الأساسي الذي وضعته وزارة الصحة للحصول على كارت الخدمات المتكاملة، والذي وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفيره في خطوة لدعم ذوي الهمم وتوفير حياة كريمة لهم، وتعرض الدستور في التقرير التالي خطوات إجراء استعلام عن موعد الكشف الطبي للحصول على كارت الخدمات المتكاملة.

استعلام عن موعد الكشف الطبي

يستطيع ذوي الهمم الراغبين في إجراء استعلام عن موعد الكشف الطبي للحصول على كارت الخدمات المتكاملة من خلال، زيارة موقع وزارة الصحة واتباع الخطوات التالية:

ادخل إلى موقع وزارة الصحة والسكان من هنا http://pod.mohp.gov.eg/Inquery.aspx

اختر قسم "الخدمات الطبية".

اضغط على رابط "الاستعلام عن موعد الكشف الطبي"

أدخل رقمك القومي في الخانة المخصصة لذلك.

اضغط على زر "بحث".

ستظهر لك بعد ذلك صفحة تحتوي على معلومات عن موعد الكشف الطبي، والتي تشمل: رقم القومي، حالة الطلب، التاريخ والوقت، اللجنة، التعليمات.

شروط الحصول على كارت الخدمات المتكاملة

يشترط للحصول على كارت الخدمات المتكاملة أن يكون المتقدم يعاني من أحد الإعاقات التالية:

الإعاقات الجسدية: مثل الشلل الرباعي، والشلل النصفي، وضعف البصر أو فقده، وضعف السمع أو فقده، والبتر، وصغر أو كبر حجم الرأس، وضمور العضلات، والقزامة.

الإعاقات الذهنية: مثل متلازمة داون، والطيف التوحدي، والشلل الدماغي.

الإعاقات السمعية: مثل ضعف السمع أو فقده.

الإعاقات البصرية: مثل ضعف البصر أو فقده.

الإعاقات الحركية: مثل الشلل الرباعي، والشلل النصفي، والبتر، وصغر أو كبر حجم الرأس، وضمور العضلات، والقزامة.

كما يشترط أن يكون المتقدم مصري الجنسية، وأن يكون حاصلًا على بطاقة الرقم القومي سارية.

المستندات المطلوبة للحصول على كارت المعاقين