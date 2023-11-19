الأحد 19 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

استعلام عن موعد الكشف الطبي للحصول على كارت الخدمات المتكاملة

كارت الخدمات المتكاملة
كارت الخدمات المتكاملة

الكشف الطبي لتحديد نوع الإعاقة يعد الشرط الأساسي الذي وضعته وزارة الصحة للحصول على كارت الخدمات المتكاملة، والذي وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفيره في خطوة لدعم ذوي الهمم وتوفير حياة كريمة لهم، وتعرض الدستور في التقرير التالي خطوات إجراء استعلام عن موعد الكشف الطبي للحصول على كارت الخدمات المتكاملة.

استعلام عن موعد الكشف الطبي

يستطيع ذوي الهمم الراغبين في إجراء استعلام عن موعد الكشف الطبي للحصول على كارت الخدمات المتكاملة من خلال، زيارة موقع وزارة الصحة واتباع الخطوات التالية: 

ادخل إلى موقع وزارة الصحة والسكان من هنا http://pod.mohp.gov.eg/Inquery.aspx

اختر قسم "الخدمات الطبية".

اضغط على رابط "الاستعلام عن موعد الكشف الطبي"

أدخل رقمك القومي في الخانة المخصصة لذلك.

اضغط على زر "بحث".

ستظهر لك بعد ذلك صفحة تحتوي على معلومات عن موعد الكشف الطبي، والتي تشمل: رقم القومي، حالة الطلب، التاريخ والوقت، اللجنة، التعليمات.

الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2023

نظام حجز مواعيد الكشف الطبي للحصول على كارت الخدمات المتكاملة

 

شروط الحصول على كارت الخدمات المتكاملة 

يشترط للحصول على كارت الخدمات المتكاملة أن يكون المتقدم يعاني من أحد الإعاقات التالية: 

  • الإعاقات الجسدية: مثل الشلل الرباعي، والشلل النصفي، وضعف البصر أو فقده، وضعف السمع أو فقده، والبتر، وصغر أو كبر حجم الرأس، وضمور العضلات، والقزامة.
  • الإعاقات الذهنية: مثل متلازمة داون، والطيف التوحدي، والشلل الدماغي.
  • الإعاقات السمعية: مثل ضعف السمع أو فقده.
  • الإعاقات البصرية: مثل ضعف البصر أو فقده.
  • الإعاقات الحركية: مثل الشلل الرباعي، والشلل النصفي، والبتر، وصغر أو كبر حجم الرأس، وضمور العضلات، والقزامة.

كما يشترط أن يكون المتقدم مصري الجنسية، وأن يكون حاصلًا على بطاقة الرقم القومي سارية.

المستندات المطلوبة للحصول على كارت المعاقين

  • صورة بطاقة الرقم القومي.
  • صورة شهادة الميلاد (في حالة الأطفال).
  • صورة قرار الوصاية (في حالة المعاقين القاصرين أو غير كاملي الأهلية).
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موعد استلام بطاقة الخدمات المتكاملة 2024 - 2023| رابط وخطوات الاستعلام

الكشف الطبى موعد الكشف الطبي كارت الخدمات المتكاملة استعلام عن موعد الكشف الطبي كارت المعاقين وزارة الصحة

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