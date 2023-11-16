الخميس 16 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رابط الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للسيارات المجهزة للمعاقين وشروط الحصول عليها

سيارات المعاقين
سيارات المعاقين

رابط الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للسيارات المجهزة للمعاقين من ضمن الموضوعات التي يكثر البحث عنها من قبل الكثير خلال الساعات الماضية، وتستمر عمليات البحث على محركات الإنترنت والسوشيال ميديا وعبر موقع “جوجل” من قبل المواطنين بكافة أنحاء محافظات جمهورية مصر العربية لمعرفة طرق الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للسيارات المجهزة للمعاقين إلكترونيًا توفيرًا لوقت المواطن بدلًا من الذهاب إلى المصالح الحكومية.

رابط الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للسيارات المجهزة للمعاقين وشروط الحصول عليها

وتزامنًا مع اهتمام الكثير من المواطنين بمحافظات مصر لمعرفة طيفية الحصول على نتيجة الكشف الطبي للسيارات المجهزة للمعاقين، يرصد “الدستور” في هذا التقرير كافة التفاصيل والمعلومات التي يكثر البحث عنها مؤخرًا والتي تشمل خطوات الحصول على نتيجة الكشف الطبي للمعاقين بالرقم القومي.

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موقع المجالس الطبية.. طريقة الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للسيارات المجهزة للمعاقين

رابط الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للسيارات 

أطلقت وزارة الصحة والسكان، موقع إلكتروني مخصص لمعرفة نتيجة الكشف الطبي للمعاقين بالرقم القومي إلكترونيًا لتخفيف الأعباء على المواطن المصري نتيجة الكشف الطبي للسيارات المجهزة للمعاقين ومعرفة بكل سهوله وذلك من خلال الرابط التالي: اضغط هنا.

خطوات الحصول على نتيجة الكشف الطبي للمعاقين بالرقم القومي

الخطوة الأولى: تسجيل الدخول إلى موقع المجالس الطبية المتخصصة التابع لوزارة الصحة والسكان إلكترونيًا من خلال هذا الرابط اضغط هنا.
الخطوة الثانية: الضغط على أيقونة ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال الصفحة الرئيسية بالموقع.
الخطوة الثالثة: اختيار أيقونة نتيجة التقارير الطبية من الخيارات المتاحة في الصفحة.
الخطوة الرابعة: ثم إدخال جميع البيانات المطلوبة الخاصة بالمواطن من ذوي الاحتياجات الخاصة، ومن أبرزها الرقم القومي وكلمة السر.
الخطوة الخامسة: أضغط على زر الاستعلام، ثم تظهر أمامك النتيجة النهائية التي ترغب في معرفتها في وقت قصير.

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شروط الحصول على سيارة مجهزة للمعاقين معفاة جمركيًا

  • أن يتوفر شرط القيادة بأمان لصاحب الإعاقة ولغيره.
  • ألا تكون هذه الإعاقة من الشدة بما لا يُمكن صاحبها من قيادة أي نوع من أنواع السيارات.
  • يجب ألا تكون هذه الإعاقة طفيفة بحيث لا تستدعي استعمال سيارة مجهزة وحالة صاحبها تمكنه من الحصول على سيارة خاصة.
  • ألا تكون هذه الإعاقة غير قابلة للتجهيز مثل كف الإبصار.
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