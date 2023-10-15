بالاسم فقط| الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للسيارات المجهزة للمعاقين

نقدم لكم خطوات الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للسيارات المجهزة للمعاقين 2023، حيث زاد البحث عنها عبر محرك البحث العالمي «جوجل»، إذ أطلقت وزارة الصحة عن خدمة الاستعلام عن نتائج الكشف الطبي للسيارات لذوي الاحتياجات الخاصة.

و نستعرض لكم خلال السطور التالية خطوات ورابط الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لسيارات المعاقين 2023.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للسيارات المجهزة للمعاقين 2023

وفي هذا الإطار، يستطيع المواطنين وأصحاب ذوي الاحتياجات الخاصة الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للسيارات المجهزة للمعاقين 2023، من خلال اتباع الخطوات التالية:

الخطوة الأولي ”1”: يجب تسجيل الدخول على موقع المجالس الطبية المتخصصة الإلكتروني الرابط: http://www.smcegy.com/.

الخطوة الثانية ”2”: كتابة الرقم القومى والرقم السري للمواطن في الخانات المحددة.

الخطوة الثالثة ”3”: الضغط على أيقونة «بحث».

الخطوة الرابعة ”4”: يظهر أمامك نتيجة الكشف الطبي في صفحة ويب جديدة.

شروط الحصول على سيارة المعاقين 2023

وفي هذا السياق، كشفت وزارة الصحة، العديد من الشروط الواجب توافرها من أجل الحصول على سيارة المعاقين 2023 المعفاة من الجمارك، جاءت علي النحو التالي:

الشرط الأول “1”: ألا يقل عمر المتقدم للحصول على سيارة المعاقين 2023 عن 18 عاما.

الشرط الثاني ”2”: أن تكون السيارة المجهزة مُسجلة باسم الشخص المعاق وليس شخص آخر.

الشرط الثالث ”3”: أن يجتاز المواطن الكشف الطبي كاملا.

الشرط الرابع ”4”: أن يكون المتقدم للحصول على سيارة المعاقين 2023 حاملًا الجنسية المصرية.

الشرط الخامس ”5”: ألا تزيد سعة السيارة اللترية عن 1600 cc.

الشرط السادس ”6”: أن تكون التجهيزات الخاصة بسيارات المعاقين 2023 مطابقة للقانون الصادر من القومسيون الطبي.

الشرط السابع ”7”: اجتياز الكشف الطبي لمعرفة قدرة المواطن على قيادة السيارة.

الشرط الثامن ”8: إرفاق تقرير اجتماعي من وزارة الشؤون الاجتماعية، لتحديد الوضع المالي للمواطن ومدى قدرته على الإنفاق على مستلزمات سيارة المعاقين 2023.

الشرط التاسع ”9” والأخير: ضرورة إدخال كافة البيانات المطلوبة على الموقع بشكل صحيح.

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