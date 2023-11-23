الخميس 23 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

موقع الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي وحجز موعد الكشف الطبي

الخدمات المتكاملة
الخدمات المتكاملة

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي خدمة الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي، تزامنا مع استمرار أعمال المرحلة الثالثة من إصدار بطاقة إثبات الإعاقة لذوي الاحتياجات الخاصة، وإطلاق حملة هنوصلك التي تجوب القرى والنجوع في نحو 21 محافظة لمساعدة أصحاب الإعاقات والمرضى في تسجيل بياناتهم بمكاتب التأهيل المتنقلة، للتيسير عليهم بدلًا من الذهاب إلى المديريات والوحدات الإجتماعية.

الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي

ويمكن الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي بكل سهولة مجانًا من خلال اتباع الخطوات التالية:-

  • تسجيل الدخول على موقع وزارة التضامن الاجتماعي من هنا.
  • اختيار أيقونة بطاقة الخدمات المتكاملة.
  • كتابة البيانات المطلوبة
  • الضغط على كلمة بحث.
  • ستظهر نتيجة الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة.
  • اضغط على أيقونة الحجز لإجراء الكشف الطبي عند قبول الطلب.
  • التوجه إلى مكتب التأهيل التابع له المستفيد أو المستعلم عن الكارت لمجالس الطبية المتخصصة بطاقة الخدمات المتكاملة.

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رابط موقع وزارة التضامن الاجتماعى.. الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة وتكافل وكرامة

حجز موعد الكشف الطبي لبطاقة الخدمات المتكاملة

ويستعرض "الدستور" كيفية حجز موعد الكشف الطبي لاستكمال إجراءات استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة عبر موقع المجالس الطبية المتخصصة التابع لوزارة الصحة والسكان من خلال اتباع ما يلي من خطوات:-

  • تسجيل الدخول عبر موقع المجالس الطبية المتخصصة من هنا.
  • التوجه للقائمة الرئيسية للموقع والضغط على أيقونة حجز موعد كشف طبي.
  • إدخال الرقم القومي الخاص بالمتقدم لاستخراج البطاقة.
  • إدخال رقم بطاقة الخدمات المتكاملة التي يتم استخراجها من وزارة التضامن الاجتماعي.
  • استكمال بيانات الحجز المطلوبة على الموقع والتي تتمثل في الاسم وتاريخ الميلاد والحالة الاجتماعية والنوع.
  • تحديد محافظة السكن.
  • كتابة الوظيفة ووسائل الاتصال.
  • كتابة نوع الإعاقة (بصرية، سمعية، حركية،...).
  • تحديد تاريخ الكشف بالمستشفى الراغب في إجراء الفحوصات بها.
  • تحديد تاريخ الكشف.
  • الضغط على زر الحفظ.

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