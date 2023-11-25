خطوات الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة 2023 عبر موقع وزارة التضامن

تتصدر خطوات الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة 2023 القائمة البحثية عبرالمحرك العالمي جوجل وذلك خلال الساعات الأخيرة والتي تعد الوسلية الوحيدة لحصول الملايين من ذوي الاحتياجات الخاصة من كافة محافظات الجمهورية على حقوقهم الكاملة والتي تكفلها لهم الدولة المصرية بحكم القانون.

خطوات الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة 2023

يستطيع أصحاب الإعاقات من كافة محافظات الجمهورية استخدام خطوات الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة 2023 عبرالموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي وفقا للخدمات الرقمية التي تقدمها الوزارة لهم وذلك من خلال هذا الرابط (من هنا) وذلك لمعرفة أخر إجراءات التي تمت وهى كما يلي:-

الدخول عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي الرسمي خلال هذا الرابط (من هنا).

اختيار أيقونة خدمات المعاقين.

تحديد أيقونة الاستعلام عن بطاقة الخدمات.

إدخال كافة بيانات الراغب في البطاقة بدقة في الخانات المخصصة لذلك.

تحديد مكتب الشؤون الاجتماعية التابع له المستعلم.

الضغط على كلمة استعلام.

ظهور كافة المعلومات عن البطاقة المستعلم عنها.

المستحقين لبطاقة الخدمات المتكاملة 2023

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن الفئات التي تستحق الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة 2023 والتي بموجبها يحصل الملايين من ذوي الاحتياجات الخاصة من كافة محافظات الجمهورية على حقوقهم التي منحها لهم القانون وذلك من خلال تقايري طبية توضح الحالة المرضية من أحد المستشفيات الحكومية والتي تتلخص فيما يلي:-

1 - فاقدي حاسة السمع التام.

2 - مرضي الشلل الدماغي.

3 - الأشخاص الذين يعانون من ضمور العضلات.

4 - حالات الشلل الرباعي.

5 - حالات الإعاقة الذهنية الشديدة.

6 - حالات الشلل النصفي.

7 - حالات شلل الأطفال الشديدة.

8 - حالات الإعاقات المتعددة.

مميزات كارت الخدمات المتكاملة 2023

يمنح الكارت الخدمي لذوي الاحتياجات الخاصة عدة مميزات وفقا للقانون والتي تتلخص فيما يلي:-

الكشف والعلاج المجاني من أحد مستشفيات التابعة لوزارة الصحة في كافة محافظات الجمهورية.

الإعفاء من الرسوم الجمركية للسيارات المجهزة لحالاتهم والأعضاء التعويضيةز

نسبة 5% من التعييات في المؤسسات الحكومية.

خصم على أسعار تذكر الموصلات العامة.

إمكانية الجمع بين معاشين.

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