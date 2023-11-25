السبت 25 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

إجراءات مهمة من الصحة بشأن طالبى كارت الخدمات المتكاملة.. فما هى؟

وزارة الصحة
وزارة الصحة

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن مناظرة وإنهاء الكشف الطبي على 467 ألفًا و715 مواطنًا من طالبي كارت الخدمات المتكاملة على مستوى محافظات الجمهورية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، برعاية ذوي الهمم ودمجهم في المجتمع.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان إنه تمت زيادة عدد اللجان الطبية المختصة بالكشف الطبي على ذوي الاحتياجات الخاصة للحصول على كارت الخدمات المتكاملة إلى 494 لجنة طبية، وتشمل اللجان التابعة لوزارة الصحة، ولجان المستشفيات الجامعية، واللجان الطبية بمستشفيات القوات المسلحة والشرطة، وذلك في إطار تسهيل الإجراءات على المواطنين وتغطية جميع محافظات الجمهورية.

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وأشار إلى توقيع الكشف الطبي على 3 ملايين و38 ألفًا و105 مواطنين من طالبي الحصول على الدعم النقدي (تكافل وكرامة)، مضيفًا أنه تمت مناظرة 300 ألف و125 مواطنًا من طالبي الحصول على السيارات المجهزة لذوي الاحتياجات الخاصة المعفاة من الضرائب والرسوم الجمركية على مستوى محافظات الجمهورية.

حالات الإعاقات المستحقة

وأوضح أن حالات الإعاقات المستحقة لـ«كارت الخدمات المتكاملة» تشمل (البتر متعدد الأطراف أو بتر طرف واحد، والشلل الرباعي، والشلل الدماغي، وحالات ضمور العضلات- شلل الأطفال في طرف أو أكثر- بالإضافة إلى حالات كف البصر، والإعاقات المتعددة، وحالات متلازمة داون، والإعاقات الذهنية الأخرى- معدل ذكاء 35% أو أقل- إلى جانب حالات طيف التوحد، والتقزم).

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ومن جانبه، قال الدكتور محمد زيدان مدير عام المجالس الطبية المتخصصة، إن خطوات الحصول على كارت الخدمات المتكاملة تبدأ بتسجيل البيانات الشخصية للمواطن على الموقع الرسمي للوزارة http://pod.mohp.gov.eg/، موضحًا أن البيانات تشمل (الاسم الرباعي، الرقم القومي، نوع الإعاقة، رقم الهاتف، العنوان)، ويتم إخطار مقدم الطلب برسالة قصيرة على هاتفه المحمول بالموعد ومكان الكشف الطبي، منوهًا إلى أن الموقع يعمل على مدار الـ 24 ساعة.  

وأكد «زيدان» حرص وزارتي الصحة والسكان، والتضامن الاجتماعي، والجهات المعنية، على تسهيل حصول ذوي الإعاقة على كارت الخدمات المتكاملة، منوهًا إلى أن وزارة الصحة والسكان، ممثلة في الجهات واللجان التابعة لها ولجان مستشفيات الجامعة، والقوات المسلحة والشرطة هي لجان منوطة بتوقيع الكشف الطبي على طالبي الحصول على كارت الخدمات المتكاملة، وبعد الانتهاء من الإجراءات الطبية، تحول الطلبات إلى وزارة التضامن التي تقوم بدورها بإصدار بطاقة الخدمات المتكاملة.

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