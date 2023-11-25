رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء 2023 من أبرز الموضوعات التي شغلت اهتمام الكثير من المواطنين خلال الساعات الماضية.

وتزداد عمليات البحث على محركات الإنترنت وعبر موقع “جوجل” من قبل المواطنين بكافة أنحاء محافظات جمهورية مصر العربية للحصول على رابط معرفة عن فواتير الكهرباء 2023 سدادها بدلًا من التعرض لغرامة التأخير.

وتزامنًا مع كثرة عمليات البحث خلال الساعات الماضية لمعرفة تفاصيل معرفة فاتورة الكهرباء 2023، لذلك يرصد موقع “الدستور” في هذا التقرير كافة التفاصيل والمعلومات التي تشمل خطوات معرفة قيمة فواتير الكهرباء 2023، وإليكم التفاصيل على النحو التالي كما ينبغي.

قبل الغرامة.. رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء 2023

قبل الغرامة.. رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء 2023

ويستطيع المواطن المصري الدخول عبر رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء 2023 من خلال هذا الرابط الإلكتروني من خلال زيارة موقع الشركة القابضة للكهرباء والطاقة المتجددة من الرابط التالي: أضغط هنا.

كما تقدم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة خدمة دفع فاتورة الكهرباء إلكترونيًا من خلال موقع الشركة القابضة للكهرباء والطاقة المتجددة: https://www.eehc.gov.eg/، ويقوم المستعلم بأختيار أيقونة "الدفع عن طريق الفيزا أو الماستر كارد"، أدخل رقم الفاتورة في الخانة المخصصة لذلك، أدخل البيانات الخاصة ببطاقتك الائتمانية.

قبل الغرامة.. رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء 2023

خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر نوفمبر 2023

1 - يقوم المشترك بالضغط على قسم الخدمات والاستعلام عن فاتورة الكهرباء شهر نوفمبر.

2 - يتم الضغط على اختيار «الاستعلام عن الفواتير» مباشرة.

3 - ثم يقوم المشترك بتحديد اسم المنطقة الخاصة به، والاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر نوفمبر2023.

4 - ثم يقوم المستعلم بإدخال الاسم ورقم العداد المكون من 10 أرقام الخاص به.

5 - ثم يقوم المستعلم بالضغط على زر «استعلام»، وتظهر آخر فاتورة كهرباء إضافة إلى الفاتورتين السابقتين.

6 - وفي حال عدم ظهور الفاتورة يحاول العميل التأكد من إدخال الفرع بشكل صحيح، ورقم الاشتراك من الفاتورة الأخيرة أو أي فاتورة سابقة.

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