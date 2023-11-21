الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

قبل الغرامة.. رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء نوفمبر 2023

فاتورة الكهرباء
فاتورة الكهرباء

يبحث كثير من المشتركين بالكهرباء عن رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء نوفمبر 2023 قبل أن يتأخر ويتم تطبيق  الغرامة عليه.

ونقدم في “الدستور” طرق الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شهر نوفمبر 2023 حيث تعمل شركات توزيع الكهرباء التسع على مستوي الجمهورية على تسهيل الاستعلام عن الفاتورة عبر المواقع الرسمية لشركات الكهرباء بالاضافة لموقع وزارة الكهرباء والمنصة الموحدة لخدمات الكهرباء، ويستطيع المواطن عبر موقع شركة توزيع الكهرباء التابع لها الاستعلام عن فاتورة الكهرباء نوفمبر 2023 دون الحاجة إلى الذهاب إلى الشركة عبر موقع الشركة القابضة للكهرباء والطاقة المتجددة من خلال الرابط التالي:

زيارة موقع الشركة القابضة للكهرباء والطاقة المتجددة من الرابط التالي https://www.eehc.gov.eg

1- اضغط على أيقونة "الاستعلام عن الفواتير"، في الصفحة الجديدة.

2- اختر "الاستعلام عن فاتورة الكهرباء، تظهر أمامك قائمة بشركات الكهرباء المتنوعة على مستوى الجمهورية.

3- اختر الشركة التي تتبعها، ادخل قراءة العداد، ادخل الكود الخاص بك.

4- اضغط استعلام، يظهر أمامك إيصال الكهرباء عن قيمة الاستهلاك الشهري، والتاريخ المستحق للدفع. 

ويمكنك أيضًا الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بالاسم فقط عبر تطبيق الشركة القابضة للكهرباء والطاقة المتجددة.

افتح التطبيق واضغط على أيقونة "الاستعلام عن الفواتير"، في الصفحة الجديدة، اختر "الاستعلام عن فاتورة الكهرباء، ادخل قراءة العداد، ادخل الكود الخاص بك، ثم اضغط استعلام، ستظهر لك بيانات فاتورة الكهرباء، بما في ذلك قيمة الفاتورة والاستهلاك والتاريخ المستحق للدفع.

كما تقدم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة خدمة دفع فاتورة الكهرباء إلكترونيًا من خلال موقع الشركة القابضة للكهرباء والطاقة المتجددة: https://www.eehc.gov.eg/

اضغط على أيقونة "الدفع الإلكتروني"، في الصفحة الجديدة، اختر "الدفع عن طريق الفيزا أو الماستر كارد"، أدخل رقم الفاتورة في الخانة المخصصة لذلك، أدخل البيانات الخاصة ببطاقتك الائتمانية، بما في ذلك رقم البطاقة وتاريخ انتهاء الصلاحية ورمز التحقق، اضغط على زر "دفع"، ستظهر لك رسالة تفيد بنجاح عملية الدفع.

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