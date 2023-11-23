الخميس 23 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

لينك موقع المجالس الطبية المتخصصة للمعاقين للاستعلام عن كشف بطاقة الخدمات المتكاملة

المجالس الطبية المتخصصة
المجالس الطبية المتخصصة

يحظى رابط موقع المجالس الطبية المتخصصة للمعاقين باهتمام وعمليات بحث مرتفعة في مصر خاصة من ذوي الهمم، لحجز موعد الكشف الطبي لإثبات الإعاقة والاستعلام عن النتيجة أحد أبرز إجراءات استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة.

المجالس الطبية المتخصصة للمعاقين

أوضحت وزارة التضامن الاجتماعي أن الكشف الطبي للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة يجب أن يتم حجز موعد واستكمال إجراءاته من خلال موقع المجالس الطبية المتخصصة التابع لوزارة الصحة والسكان، موضحة أنه يتم الربط الإلكتروني بينهما في منح المواطنين البطاقات وتحديد درجة الإعاقات.

رابط حجز موعد الكشف الطبي للمعاقين

ويتطلب استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة إجراء الكشف الطبي المميكن في إحدى المستشفيات المعتمدة لوزارة التضامن الإجتماعي مثل "المستشفيات الجامعية- مستشفيات القوات المسلحة – مستشفيات هيئة الشرطة"، لتحديد درجة الإعاقة ومدى أحقية المتقدم لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة.

ويجب حجز موعد الكشف الطبي من خلال تسجيل الدخول عبر موقع المجالس الطبية المتخصصة من هـــنا ثم اتباع الخطوات التالية:

  • اختيار حجز موعد كشف طبي من القائمة الرئيسية للموقع.
  • كتابة الرقم القومي للراغب في الحجز في الخانة المخصصة له.
  • كتابة رقم بطاقة الخدمات المتكاملة التي يتم استخراجها من وزارة التضامن الاجتماعي.
  • كتابة اسم الراغب في الحجز من ذوي الاحتياجات الخاصة.
  • كتابة تاريخ الميلاد والحالة الاجتماعية والنوع.
  • اختيار محافظة السكن.
  • كتابة الوظيفة ووسائل الاتصال.
  • كتابة نوع الإعاقة (بصرية، سمعية، حركية،...).
  • تحديد تاريخ الكشف بالمستشفى الراغب في إجراء الفحوصات بها.
  • تحديد تاريخ الكشف.
  • الضغط على زر الحفظ.

موقع وزارة الصحة.. تجديد حجز كشف طبي بطاقة الخدمات المتكاملة

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نتيجة الكشف الطبي بالمجالس الطبية المتخصصة

ويمكن الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي بالمجالس الطبية المتخصصة لمعرفة موقف طلب استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، بعد مرور فترة تتراوح ما بين 10 إلى 14 يومًا على توقيعه، من خلال اتباع الخطوات التالية:-

  • الدخول على الموقع الرسمى للمجالس الطبية المتخصصة من هنا .
  • كتابة الرقم القومى المكون من 14 رقما للحصول على كارت الخدمات.
  • الضغط على أيقونة تسجيل الدخول.
  • ستظهر نتيجة الكشف الطبى للمستفيد حال إعلانها.

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