لينك الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي وحجز موعد الكشف الطبي

تصدر رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي قائمة عمليات بحث الآلاف من أصحاب الإعاقات وذوي الاحتياجات الخاصة في مصر خلال الفترة الماضية، المتقدمين بطلبات الحصول على بطاقة إثبات الإعاقة المعروفة بالكارت الذكي، للاستفادة من الخدمات والامتيازات التي يمنحها لحامليه.

الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي

وتمر مرحلة الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي بعدة خطوات محدودة لمعرفة موقف الطلب المُقدم إلكترونيًا دون الحاجة للذهاب إلى مديريات التضامن الاجتماعي أو أي من المكاتب الإدارية التابعة لها بالمدن والقرى.

وتبدأ أولى خطوات الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي بتسجيل الدخول إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي من هنا، ثم اتباع ما يلي من خطوات على النحو التالي:-

اختيار أيقونة بطاقة الخدمات المتكاملة.

إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقمًا الخاص بالمتقدم بالطلب في الخانة المخصصة له.

الضغط على أيقونة "بحث".

ستظهر بعد اتباع الخطوات السابقة نتيجة الاستعلام عن بطاقة الخدمات.

حجز موعد الكشف الطبي لإثبات الإعاقة

وبعد تسجيل الأوراق المطلوبة والموافقة على طلب استخراج كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي، يجب حجز موعد لإجراء الكشف الطبي لإثبات وتحديد درجة الإعاقة واستكمال الإجراءات من خلال اتباع الخطوات التالية:-

اتباع إجراءات الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي السابقة.

وعند ظهور حالة الطلب بالقبول، يجب الضغط على أيقونة حجز موعد من خلال ايقونة الحجز بالبوابة

وبعد ذلك يجب عليك التوجه إلى مكتب التأهيل الذي تم اختياره من خلال المستعلم.

الفئات المستحقة لإصدار كارت الخدمات المتكاملة

وتمنح وزارة التضامن الاجتماعي كارت الخدمات المتكاملة لذوي الاحتياجات الخاصة من أصحاب الإعاقات الذهنية، والإعاقات السمعية، والبصرية، والحركية.

كما تمنح الوزارة الكارت للأشخاص ذوي الإعاقة المزدوجة مثل الإعاقة الذهنية والإعاقة الحركية، أو الإعاقة البصرية والإعاقة السمعية.

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