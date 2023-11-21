الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

لينك الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي وحجز موعد الكشف الطبي

الخدمات المتكاملة
الخدمات المتكاملة

تصدر رابط الاستعلام عن  كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي قائمة عمليات بحث الآلاف من أصحاب الإعاقات وذوي الاحتياجات الخاصة في مصر خلال الفترة الماضية، المتقدمين بطلبات الحصول على بطاقة إثبات الإعاقة المعروفة بالكارت الذكي، للاستفادة من الخدمات والامتيازات التي يمنحها لحامليه.

الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي

وتمر مرحلة الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي بعدة خطوات محدودة لمعرفة موقف الطلب المُقدم إلكترونيًا دون الحاجة للذهاب إلى مديريات التضامن الاجتماعي أو أي من المكاتب الإدارية التابعة لها بالمدن والقرى.

وتبدأ أولى خطوات الاستعلام عن  كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي بتسجيل الدخول إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي من هنا، ثم اتباع ما يلي من خطوات على النحو التالي:-

  • اختيار أيقونة بطاقة الخدمات المتكاملة.
  • إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقمًا الخاص بالمتقدم بالطلب في الخانة المخصصة له.
  • الضغط على أيقونة "بحث".
  • ستظهر بعد اتباع الخطوات السابقة نتيجة الاستعلام عن بطاقة الخدمات.

استعلام عن موعد الكشف الطبي للحصول على كارت الخدمات المتكاملة

بالخطوات التوضيحية.. الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي

موعد استلام بطاقة الخدمات المتكاملة 2024 - 2023| رابط وخطوات الاستعلام

الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2023

حجز موعد الكشف الطبي لإثبات الإعاقة 

وبعد تسجيل الأوراق المطلوبة والموافقة على طلب استخراج كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي، يجب حجز موعد لإجراء الكشف الطبي لإثبات وتحديد درجة الإعاقة واستكمال الإجراءات من خلال اتباع الخطوات التالية:-

اتباع إجراءات الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي السابقة.

وعند ظهور حالة الطلب بالقبول، يجب الضغط على أيقونة حجز موعد من خلال ايقونة الحجز بالبوابة

وبعد ذلك يجب عليك التوجه إلى مكتب التأهيل الذي تم اختياره من خلال المستعلم.

الفئات المستحقة لإصدار كارت الخدمات المتكاملة

وتمنح وزارة التضامن الاجتماعي كارت الخدمات المتكاملة لذوي الاحتياجات الخاصة من أصحاب الإعاقات الذهنية، والإعاقات السمعية، والبصرية، والحركية.

كما تمنح الوزارة الكارت للأشخاص ذوي الإعاقة المزدوجة مثل الإعاقة الذهنية والإعاقة الحركية، أو الإعاقة البصرية والإعاقة السمعية.

قد يهمك..

رابط موقع وزارة التضامن الاجتماعى.. الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة وتكافل وكرامة

رابط الاستعلام عن اللجنة الانتخابية بالرقم القومي وكيفية تغيير مقرها إلكترونيًا

رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي والحالات المرضية المستحقة لاستخراجها

رابط الاستعلام عن قيمة المعاش والرقم التأميني من الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية

الخدمات المتكاملة كارت الخدمات المتكاملة الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي موقع وزارة التضامن الاجتماعي التضامن الاجتماعي ذوى الاحتياجات الخاصة موقع وزارة التضامن الكشف الطبى

مواد متعلقة

رابط موقع وزارة التضامن الاجتماعى.. الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة وتكافل وكرامة

رابط الاستعلام عن اللجنة الانتخابية بالرقم القومي وكيفية تغيير مقرها إلكترونيًا

رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي والحالات المرضية المستحقة لاستخراجها

رابط الاستعلام عن قيمة المعاش والرقم التأميني من الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية

خطوات استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة لإثبات الإعاقة عبر موقع التضامن الاجتماعي

رابط موقع وزارة التضامن الاجتماعي للاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة والكشف الطبي

كيفية استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة والاستعلام عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي

موقع وزارة التضامن الاجتماعي.. رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي

الأكثر قراءة

مصدر: الجهود المصرية مع أمريكا وقطر بشأن صفقة المحتجزين فى مراحلها الأخيرة

قناة عبرية تعلن شروط صفقة إسرائيل و"حماس" لإطلاق سراح المحتجزين

منافس مصر.. غانا تخسر بهدف من جزر القمر في تصفيات المونديال

"تحت الجلد البارد".. فهم ظاهرة الشعور بالبرودة الدائمة في الجسم

أسعار الفراخ والبانية اليوم الثلاثاء 21 نوفمبر 2023 فى بورصة الدواجن الرئيسية

كواليس اكتشاف حقل غاز جديد فى البحر المتوسط (إنفوجراف)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

استدعاء ماركيز فى حرب غزة

منى رجب

اغتيال أطفال غزة فى اليوم العالمى للطفولة

وائل لطفي

بكل لغات العالم

ماجد حبته

ألمانيا.. الـ«20».. وإفريقيا

مؤمن المحمدي

مين اللى قتل الحلو؟

محمد رفعت

بين غزة والاستحقاق الرئاسى.. تحية واجبة

د.كريمة الحفناوى

الدورة الثالثة لمنتدى الحزام والطريق

جمال-أسعد

تساؤلات حول أحداث غزة

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

2.4 مليار شهريًا.. كيف تؤثر الحرب فى غزة على اقتصاد إسرائيل؟

نقل المحتجزين إلى مصر.. تفاصيل جديدة حول صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس

قناة عبرية تعلن شروط صفقة إسرائيل و"حماس" لإطلاق سراح المحتجزين