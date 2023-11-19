بالخطوات التوضيحية.. الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي

كارت الخدمات المتكاملة هو وثيقة رسمية معتمدة من وزارة التضامن الاجتماعي، تُصدر لذوي الإعاقة في مصر، وتُثبت درجة إعاقتهم ونوع الإعاقة.

أنواع كارت الخدمات المتكاملة

يتكون كارت الخدمات المتكاملة من ثلاثة ألوان، تدل كل منها على درجة الإعاقة:

اللون الأزرق: يُصدر لذوي الإعاقات الشديدة.

اللون الأخضر: يُصدر لذوي الإعاقات المتوسطة.

اللون الأرجواني: يُصدر لذوي الإعاقات البسيطة.

الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي

يمكن الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة من خلال بوابة الخدمات المتكاملة على الإنترنت، وذلك باتباع الخطوات التالية:

انتقل إلى بوابة الخدمات المتكاملة موقع وزارة التضامن الاجتماعي.

انقر على أيقونة "الاستعلام عن الطلبات".

أدخل الرقم القومي للمستفيد في الخانة المخصصة له.

اضغط على زر "بحث".

ستظهر لك نتيجة الاستعلام، والتي تتضمن حالة الطلب (قيد الانتظار، قيد التقييم، تم إصدار البطاقة، تم رفض الطلب).

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نتيجة الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي

إذا كانت ظهرت نتيجة الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي حالة الطلب "قيد التقييم"، فهذا يعني أن طلبك قيد الدراسة من قبل اللجنة الطبية المختصة.

إذا كانت ظهرت نتيجة الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي حالة الطلب "تم إصدار البطاقة"، فهذا يعني أن بطاقة الخدمات المتكاملة الخاصة بك جاهزة للاستلام من مكتب التأهيل التابع لمحل إقامتك.

إذا كانت ظهرت نتيجة الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي حالة الطلب "تم رفض الطلب"، فهذا يعني أن طلبك قد تم رفضه لأسباب معينة، ويمكنك الاستعلام عن أسباب الرفض من خلال التواصل مع مكتب التأهيل التابع لمحل إقامتك.

مميزات بطاقة الخدمات المتكاملة

يُمنح كارت الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة من أجل ضمان حقوقهم وتوفير الدعم لهم، ويمنحهم العديد من المزايا، منها:

إمكانية الجمع بين معاشين.

الدمج في المدارس والجامعات.

التعيين من خلال نسبة الـ5% من عدد العاملين.

الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية على السيارات.

الإعفاء من الضرائب.

الحصول على سكن حكومي مناسب.

الإعفاء الجمركي على الأجهزة التعويضية.

الحصول على الخصومات من وسائل النقل والمواصلات.

التعامل مع حاملها أمام جميع الجهات الحكومية أنه معاق.

الكشف المجاني في المستشفيات.

الحصول على خصومات علي اشتراكات مراكز الشباب والأندية الرياضية.

مجانية الدخول في كافة المتاحف والمناطق الأثرية.

ويمكن استخراج كارت الخدمات المتكاملة من خلال تقديم طلب إلى مكتب التأهيل التابع لمحل إقامة الشخص المعاق، وتقديم المستندات المطلوبة، وهي:

صورة من بطاقة الرقم القومي.

تقرير طبي من اللجنة الطبية المختصة.

شهادة ميلاد الشخص المعاق.

وبعد دراسة الطلب، يتم إصدار كارت الخدمات المتكاملة في خلال مدة لا تزيد عن 60 يومًا.