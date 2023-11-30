الخميس 30 نوفمبر 2023
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مصر

رابط الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي للمرأة المتزوجة

تكافل وكرامة
تكافل وكرامة

تحرص الدولة المصرية في السنوات الماضية على الاهتمام بالمواطنين الأولى بالدعم، يكثر التساؤل عن رابط الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي للمرأة المتزوجة عبر جوجل، حيث قامت وزارة التضامن الاجتماعي، بتحديد خطوات وطرق الاستعلام عن الأسماء الجدد بتكافل وكرامة بالرقم القومي وذلك للمرأة المتزوجة، والكثير من الفئات المستفيدة في برنامج الدعم النقدي، وذلك سواء كبار السن، أو من الأيتام، أو الأطفال، أو الأسرة.

رابط الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي للمرأة المتزوجة

وتستعرض "الدستور" بهذه السطور خطوات الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي للمرأة المتزوجة والرابط.

ولاسيما أن يكون عدد المستفيدين ببرنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة سوف يصل إلى حوالي 5.2 مليون أسرة مستفيدة وتكون بواقع 22 مليون شخص.

استعلم عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي 

حددت وزارة التضامن الاجتماعي في مصر، خطوات وطرق الاستعلام عن الأسماء الجدد بتكافل وكرامة بالرقم القومي للمرأة المتزوجة، والكثير من الفئات المستفيدة ببرنامج الدعم النقدي، سواء كبار السن، أو الأيتام، أو الأطفال، أو الأسرة، مشيرة إلى أن عدد المستفيدين من برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة يصل إلى 5.2 مليون أسرة مستفيدة وبواقع 22 مليون شخص.

استعلام الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي للمرأة المتزوجة

وعن كيفية الاستعلام الأسماء الجدد ببرنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي وذلك للمرأة المتزوجة، ووجهت وزارة التضامن الاجتماعي في مصر إلى اتباع الخطوات التالية:

أولى خطوات الاستعلام الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي للمرأة المتزوجة، هو الدخول على موقع وزارة التضامن من هذا الرابط من هنا.

وتقوم المرأة المستعملة بالضغط على زر “استعلم عن نتيجتك” من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة، ثم ستقوم بإدخال الرقم القومي المكون من حوالي 14 رقمًا وذلك في الجزء المخصص لذلك، والقيام بالضغط على زر استعلام.

ومن خلال الاستعلام يتاح معرفة حال بطاقة الصرف وذلك سواء كانت سارية أو كانت متجمدة، كما سيظهر نوع البطاقة سواء كانت تكافل أو كرامة، وفي حال إذا كانت البطاقة سارية سيتم إظهار قيمة الدعم المستحق.

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ويذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه خلال زيارته لقرية سدس الأمراء التي تتبع لمحافظة بني سويف، وبزيادة معاش الدعم النقدي لتكافل وكرامة إلى حوالي 15% وسيأتي ذلك تخفيفا للأعباء الاقتصادية وتكون عن كاهل المواطنين الأكثر احتياجا.

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