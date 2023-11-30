موعد زياة المعاش الجديدة.. كيفية الاستعلام عن قيمة معاش شهر ديسمبر 2023

ينتظر مستحقو المعاشات صرف معاش شهر ديسمبر خلال الساعات المقبلة وذلك مع نهاية شهر نوفمبر، وبالتوازي مع ذلك يتساءل عدد كبير من المستحقين عن كيفية الاستعلام الالكتروني عن قيمة المعاش وقيمته بالزيادة بعد أن أقرتها وزارة التضامن بناءً على تعليمات رئيس الجمهورية.

الاستعلام عن معاش شهر ديسمبر 2023

وقد أشارت الهيئة الوطنية للتأمينات الاجتماعية عن طرق جديدة للاستعلام عن المعاشات باستخدام الرقم القومي منوهة إلى أنها وفرت العديد من الخدمات الإلكترونية لأصحاب المعاشات وأصحاب الأعمال والمؤمن عليهم.

خدمات موقع الهيئة الوطنية للتأمينات الاجتماعية

وأكدت الهيئة الوطنية للتأمينات الاجتماعية أن هناك العديد من الخدمات الإلكترونية المتاحة، مثل استعلام عن المعاش المنصرف للمستفيد، والاستعلام عن الاستقطاعات للمستفيدين، والاستعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاش، والاستعلام عن المعاشات المستحقة للمستفيدين.

خطوات الاستعلام عن معاش شهر ديسمبر 2023

- قم بزيارة موقع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية من خلال هذا الرابـــــــــــــط.

- اختر الاستعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاش.

- اضغط على زر "بدء الخدمة"، ثم قم بتسجيل الدخول باستخدام الرقم القومي وكلمة المرور.

خطوات الاستعلام عن معاش شهر ديسمبر 2023 لغير المسجلين

وإن لم يكن المستعلم مسجلًا من قبل يمكنه التسجيل من هنـــــــــــــا للاشتراك والاستفادة من جميع الخدمات الإلكترونية كفرد، وقم بملء جميع البيانات المطلوبة.

- كتابة الاسم الأول، اسم الأب، واسم الجد.

- اسم العائلة.

- تسجيل الاسم الأول للأم باللغة العربية.

- كتابة الرقم القومي والرقم التأميني.

- كتابة العنوان والبلد ورقم الموبايل.

- كتابة كلمة المرور.

- الضغط على زر "أنا لست روبوت".

موعد صرف معاش شهر ديسمبر 2023.

من المقرر أن تبدأ وزارة التضامن في صرف معاشات شهر ديسمبر بالزيادة الجديدة لأكثر من 10 ملايين مستفيد، ابتداءً من الأول من ديسمبر 2023 ولمدة 6 أيام متتالية، يمكن للمستفيدين استلام معاشاتهم عن طريق البريد المصري ومنافذ شركة فورى وماكينات الصرف الآلي للبنوك وفروع بنك ناصر الاجتماعي، بالإضافة إلى المحافظ الإلكترونية على الهواتف المحمولة.

موعد زيادة معاشات 2024

تحدد قانون التأمينات والمعاشات رقم 148 لعام 2023 في المادة 35 زيادة سنوية لقيمة المعاشات بنسبة تصل إلى 15% في يوم 30 يونيو من كل عام، ومن المقرر أن يتم صرف الزيادة الجديدة اعتبارًا من الأول من يوليو من العام ذاته.

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