النيابة العامة الروسية: منظمة فريدوم هاوس الأمريكية وأنشطتها غير مرغوب فيها على أراضينا

أعلن مكتب المدعي العام الروسي، أمس الثلاثاء، أن أنشطة المنظمة الأمريكية الدولية غير الحكومية "فريدوم هاوس"والمنظمة نفسها، غير مرغوب فيها، داخل الأراضي الروسية.

ونقلت وكالة أنباء (نوفوستي) الإخبارية الروسية عن بيان المدعي العام أن منظمة "فريدوم هاوس" الأمريكية تدعو منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة إلى مصادرة الأصول الروسية المجمدة لصالح أوكرانيا، كما تدعو إلى تقديم مساعدة شاملة لأوكرانيا وزيادة ضغط العقوبات على روسيا بهدف هزيمتها، إلى جانب فرض عقوبات دولية ضد دول ثالثة داعمة لموسكو.

واتهم بيان المدعى العام الروسى منظمة "فريدوم هاوس" الأمريكية بالمشاركة فى الترويج لسياسات الدول غير الصديقة فيما يتعلق بالنزاع الروسي الأوكراني وتشويه سمعة القوات المسلحة الروسية، كما توفر المعلومات والدعم المالي والقانوني وغيره من أشكال المساندة لهياكل المعارضة الروسية والناشطين المؤيدين للغرب والمثليين والمدانين بجرائم إرهابية.

وأشار البيان إلى أن من بين أنشطة منظمة "فريدوم هاوس" الأمريكية الرئيسية الترويج لما يعرف "بهيمنة الدور الأمريكي في العالم"، وتعزيزه.