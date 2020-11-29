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الأحد 29 نوفمبر 2020 الموافق 14 ربيع الثاني 1442
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

هيئة البريد تحدد موعد صرف معاش شهر ديسمبر 2020

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 08:01 م
صرف معاش
صرف معاش
طارق عتمان
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ننشر موعد صرف معاش شهر ديسمبر 2020 حيث تستعد الهيئة القومية للبريد صرف معاش شهر ديسمبر 2020، حيث ويبلغ عدد المستفيدين من صرف معاشات البريد نحو 7 ملايين مواطن.

موعد صرف معاش شهر ديسمبر 2020

وأعلنت اليوم الأحد الهيئة القومية للبريد موعد بدء صرف معاش شهر ديسمبر 2020 وهو بعد غد الثلاثاء الاول من الشهر المقبل .

وقال مصدر مسئول بهيئة البريد انه تم اتخاذ جميع الاجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لضمان سلامة اصحاب المعاشات والموظفين والعاملين بالهيئة سيتم تقسيم صرف معاش شهر ديسمبر 2020 للقائمين بالصرف من خلال منافذ هيئة البريد على ثلاثة شرائح أسوة بما تم في الأشهر السابقة.

جدول صرف معاش شهر ديسمبر 2020 


واوضح ان خطة الصرف تضم الشريحة الأولى بعددهم 2.4 مليون قائم بالصرف يومي الثلاثاء والأربعاء الموافق 1 و2 ديسمبر في حين ان الشريحة الثانية بعددهم نحو 2.4 مليون قائم بالصرف يومي الخميس والأحد الموافق 3 و6 ديسمبر، والشريحة الثالثة بعددهم 1.7 مليون قائم بالصرف اعتبارًا من يومي الإثنين والثلاثاء الموافق 7 و8 من ديسمبر.

إتاحة صرف معاش شهر ديسمبر 2020 من خلال بطاقات الصراف الآلي ATM


وقال ان الهيئة تتيح الصرف لجميع أصحاب المعاشات والمستفيدين ممن يحملون بطاقات الصراف الآلي ATM، الصرف من ماكينات الصراف الآلي المنتشرة على مستوى الجمهورية بصرف المعاشات المستحقة اعتبارًا من اليوم الأول من ديسمبر.

الجدير بالذكر ان اجمالي قيمة لجميع اصحاب المعاشات في مصر تقدر بنحو 18 مليار جنيه لنحو 10.5 مليون مستحق على مستوى الجمهورية.

اجراءات احتزازية مشددة بمكاتب البريد لصرف المعاشات



واضاف الهيئة ستقوم بتطبيق جميع الاجراءات الاحترازية سواء بتطهير وتعقيم المكاتب وعدم السماح بدخول اي شخص بدون لبس الكمامة والالتزام بتطبيق المسافات الامنة التي اقرتها وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية لحماية اصحاب المعاشات والمواطنين من فيرس كورونا المستجد كوفيد 19.

واوضح رئيس الهيئة ان فور الانتهاء من اصحاب المعاشات سيتم البدء في صرف المنحة الثالثة للعمالة غير المنتظمة والتي اقرها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لحماية من تداعيات ازمة كورونا المستجد.

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