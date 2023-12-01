الجمعة 01 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

متاح بالرقم القومي| الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة 2023

تكافل وكرامة
تكافل وكرامة

ننشر لكم خطوات الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة 2023 بالرقم القومي، حيث يبحث الكثير من المواطنين عبر محركات البحث المتواجدة حاليًا خاصةً “جوجل”، وأتاحت الحكومة المصرية إمكانية الاستعلام عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي.

الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة 2023 بالرقم القومي

وفي هذا الإطار، يمكن للمواطنين الاستعلام عن الأسماء الجدد في برنامج تكافل وكرامة وذلك عن طريق اتباع الخطوات التالية:

الخطوة الأولي "1": علي المواطن الدخول علي موقع وزارة التضامن الاجتماعي عبر الرابط التالي: 
https://www.moss.gov.eg/ar-eg/Pages/program-details.aspx?pid=10
الخطوة الثانية "2": علي المواطن اختيار أيقونة «استعلام عن نتيجتك» من أعلى الشاشة.
الخطوة الثالثة "3": علي المواطن ادخال الرقم القومي المستفيد من معاش تكافل وكرامة.
الخطوة الرابعة "4": علي المواطن الضغط على أيقونة «استعلام».
الخطوة الخامسة "5": يظهر أمام المواطن كافة البيانات الخاصة ببرنامج تكافل وكرامة، بما في ذلك حالة الطلب مقبول أو مرفوض وكذلك أسباب الرفض.

كيفية تقديم شكوي لمشروع تكافل وكرامة 2023

وفي هذا السياق، يحق للمتقدم/ة الاعتراض على نتيجة الاستعلام عن تكافل وكرامة في حالة رفض الطلب، عن طريقة عمل الخطوات كالآتي:

خطوة أولي "1": علي المتقدم/ة الدخول على موقع لوزارة التضامن الاجتماعي من خلال الرابط التالي:
https://www.moss.gov.eg/ar-eg/Pages/program-details.aspx?pid=10.
خطوة ثانية "2": علي المتقدم/ة اختيار أيقونة «استعلام عن نتيجتك».
خطوة ثالثة "3": علي المتقدم/ة ادخال الرقم القومي المكون من 14 رقمًا.
خطوة رابعة "4": علي المتقدم/ة الضغط على أيقونة «تسجيل شكوي».
خطوة خامسة "5": علي المتقدم/ة ادخال جميع  البيانات المطلوبة.

رابط الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي للمرأة المتزوجة

شروط صرف معاش تكافل وكرامة 2023

الشرط الأول وهو: أن يستدل على الأسرة في نطاق الوحدة الاجتماعية.
الشرط الثاني وهو: أن تكون الأسرة المتقدمة لبرنامج الدعم النقدي “تكافل” لديها أبناء حديثي الولادة حتى سن 18 عاما، ويشترط التحاق الأطفال من سن 6 سنوات حتى 18 عاما بمراحل التعليم المختلفة.
الشرط الثالث وهو: عدم ملكية سيارات أو جرارات أو “توك توك”، أو أية مركبة.
الشرط الرابع وهو: عدم امتلاك معدات ثقيلة مثل “لودر، ماكينة طحين أو خلاط بناء”.
الشرط الخامس وهو: عدم ملكية عقار أو أكثر بخلاف السكن.
الشرط السادس وهو: عدم ملكية أرض زراعية “نصف فدان فأكثر”.

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