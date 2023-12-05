رابط الاستعلام عن مقر اللجنة الانتخابية.. وأسماء المرشحين

تتصاعد حدة البحث عن رابط الاستعلام عن مقر اللجنة الانتخابية من قبل الملايين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024 المقبلة للمصريين في الداخل والمزمع أن تنطلق خلال الأسبوع المقبل في جميع محافظات الجمهورية وفقا للمخطط الزمني المعتمدة لعملية الاقتراع.

رابط الاستعلام عن مقر اللجنة الانتخابية

يبحث المواطنون من مختلف محافظات الجمهورية عن رابط الاستعلام عن مقر اللجنة الانتخابية من خلال هذا الرابط (من هنا) لمعرفة مكان الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية واختيار رئيس الجمهورية خلال الفترة المقبلة لمدة 6 سنوات وفقا للدستور.

وتتابع حاليا الهيئة الوطنية الانتخابات الترتيبات اللازمة لتشكيل اللجان الانتخابية العامة والفرعية في مختلف محافظات الجمهورية والتي يتولى الإشراف عليها أعضاء الجهات والهيئات القضائية المختلفة عقب انتهاء الانتخابات الرئاسية في الخارج.



أسماء المرشحين لخوض الانتخابات الرئاسية 2024

قبلت الهيئة الوطنية الانتخابات أوراق 4 مرشحين لخوض الانتخابات الرئاسية 2024 عقب التأكد من توافر الشروط اللازمة للترشح والتي أقرها الدستور وهم كما يلي:-

المرشح الأول عبد الفتاح سعيد حسين خليل السيسي المرشح الثاني محمد فريد سعد زهران والمرشح الثالث عبد السند محمد يمامة والمرشح الرابع حازم محمد سليمان محمد عمر وحصل كل منهم على رمزه الانتخابي بالفعل وبدأ فريقه في الدعاية في كافة محافظات الجمهورية.

شروط الترشيح لخوض الانتخابات الرئاسية المصرية 2024

أن يكون المرشح مصري ومن أبوين مصريين.

ألا يكون قد حمل أو اي من والديه أو زوجته جنسية دولة أخرى.

أن يكون حاصلا على مؤهل عال.

أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية.

ألا يكون قد حكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف.

أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها.

ألا يقل عمره وقت الترشيح عن 40 عاما.

ألا يكون مصابا بمرض بدني أو ذهني يؤثر على أداء مهامه الرئاسية.

أن يحصل على تزكية 20 من أعضاء مجلس النواب أو 25 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في 15 محافظة على الأقل.

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