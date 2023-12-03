الأحد 03 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

تحيا مصر.. مشاركة واسعة للمصريين بفرنسا فى الانتخابات الرئاسية 2024 (فيديو)

ارشيفية
ارشيفية

أقبل أبناء الجالية المصرية في فرنسا، اليوم الأحد، على اللجان الانتخابية في السفارة المصرية بفرنسا؛ للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024، لليوم الثالث منذ بدء التصويت للمصريين بالخارج.

وتوافد عدد من أبناء الجالية المصرية المقيمين في فرنسا في ثالت أيام التصويت للإدلاء بأصواتهم بالانتخابات الرئاسية المصرية 2024، رافعين الأعلام المصرية، حيث بدأت عملية الاقتراع أمس الأول الجمعة.

وفي السياق قالت إحدى المواطنات المصريات المقيمات في فرنسا، إنها تقيم في فرنسا فيما يقرب من 30 عامًا وأنها شاركت في الانتخابات الرئاسية 2024 لمصير مصر واستكمال عملية التنمية.

وتواصل غرفة عمليات وزارة الهجرة لمتابعة تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية 2024 في عملها لليوم الثاني على التوالي، اليوم السبت، حيث تقوم الغرفة باستقبال استفسارات وأسئلة المصريين بالخارج بشأن العملية الانتخابية والرد عليها، فضلًا عن تذليل أي عقبات تواجه المصريين بالخارج خلال أيام الانتخابات للتيسير عليهم للإدلاء بصوتهم والقيام بممارسة حقهم الدستوري، بالتنسيق مع وزارة الخارجية والهيئة الوطنية للانتخابات.

انطلاق الانتخابات الرئاسية للمصريين بالخارج

بدأت الجاليات المصرية بالخارج، الجمعة، التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، لمدة 3 أيام من 1 حتى 3 ديسمبر الجاري، بدءًا من التاسعة صباحًا بتوقيت كل دولة، في 137 لجنة فرعية موزعة بمقر البعثات الدبلوماسية في 121 دولة حول العالم.

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قائمة المرشحين

وتضم قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية كلا من: المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي (رمز النجمة)، والمرشح الرئاسي فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي (رمز الشمس)، والمرشح الرئاسي عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد (رمز النخلة)، والمرشح الرئاسي حازم عمر (رمز السلم).

وتم تخصيص وسائل مختلفة للتواصل مع غرفة عمليات وزارة الهجرة للانتخابات الرئاسية للمصريين بالخارج، حيث يمكن التواصل على الرقم:

0220543411

أو على الرقم:

0220543415

فيسبوك: وزارة الهجرة المصرية– Egyptian Ministry of Emigration

البريد الإلكتروني:  [email protected]   

واتساب رقم: 

01004114672

01069613755

https://www.youtube.com/watch?fbclid=IwAR1inH8qM_nKDdL3D-pKub3DQtTX9lv1WDX1eZTvYRxszeW0vqaPtuEPia0&v=GWAFURctx0k&feature=youtu.be

 

الجالية المصرية فرنسا الانتخابات الرئاسية التصويت المواطنيات المصريات مصر

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