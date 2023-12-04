معرفة لجنة الانتخابات بالرقم القومي 2024.. وموعد انعقاد الانتخابات

معرفة لجنة الانتخابات بالرقم القومي 2024 محور اهتمام الملايين من الناخبين المقيدين بقاعدة بيانات الهيئة الوطنية للانتخابات في كافة محافظات الجمهورية خاصة الراغبين منهم بالإدلاء بأصواتهم في عملية الاقتراع الرئاسي لاختيار رئيس الجمهورية لفترة 6 سنوات مقبلة من خلال صناديق الانتخابات.

معرفة لجنة الانتخابات بالرقم القومي 2024



يمكن معرفة لجنة الانتخابات بالرقم القومي 2024 عبر الموقع الرسمي الخاص الهيئة الوطنية للانتخابات من خلال هذا الرابط (من هنا) وذلك للإدلاء بالأصوات في الانتخابات الرئاسية 2024 المقبلة المزمع أن تبدأ خلال الأيام المقبلة بخطوات إلكترونية بسيطة تتلخص فيما يلي:-

الدخول عبر الموقع الرسمي الخاص الهيئة الوطنية للانتخابات من خلال هذا الرابط (من هنا).

تحديد أيقونة الاستعلام.

تحديد المحافظة محل إقامة الناخب.

إدخال بيانات الناخب الشخصية بدقة.

تسجيل الرقم القومي المكون من 14 رقم.

الضغط على كلمة استعلم او عرض اللجنة.

يتم تحديد مكان الإدلاء بالصوت في عملية الاقتراع بدقة والرقم في الكشف.

موعد انتخابات الرئاسة 2024 في الداخل

تنعقد الانتخابات الرئاسية 2024 في كافة محافظات الجمهورية يوم الأحد المقبل الموافق 10 ديسمبر 2023 ولمدة 3 أيام حيث تنتهي عملية الاقتراع يوم مساء يوم الثلاثاء الموافق 12 ديسمبر 2023 في تمام الساعة التاسعة مساءا وفقا لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات الرئاسية 2024 والتي تم الإعلان عنها في شهر ديسمبر الماضي خلال مؤتمر صحفي نقلته كافة وسائل الإعلام المصرية والعالمية.

يذكر أن عملية الاقتراع خارج مصر تمت في كافة مقرات السفارات والقنصليات المصرية في كافة البلاد التي توجد بها جالية مصرية خلال الفترة من يوم 1 إلى يوم 3 ديسمبر الجاري 2023 ويتم حاليا فرز كافة صناديق الاقتراع وإرسال نتائج الفرز للجنة الوطنية للانتخابات الرئاسية.

فترة الصمت الانتخابي في الداخل

انطلق فترة الصمت الانتخابي في الانتخابات الرئاسية المقبلة 2024 مساء يوم الجمعة الموافق 8 ديسمبر 2023 حيث تنتهي كافة وسائل الدعاية لجميع المشرحين لخوض الانتخابات الرئاسية وذلك حيث يتمكن الناخبين من الإدلاء بأصواتهم بكل حرية داخل صناديق الانتخابات دون ضغط.