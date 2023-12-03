هنا رابط الاستعلام عن المقر الانتخابي بالرقم القومي| تغيير اللجنة الانتخابية

ساعات قليلة وتُجرى الانتخابات الرئاسية داخل مصر، في الوقت الذي تُجرى خلال هذه الأيام الانتخابات بالخارج، وننشر في هذا التقرير رابط الاستعلام عن المقر الانتخابي بالرقم القومي وتغيير اللجنة الانتخابية وخطوات الاستعلام عن اللجنة الانتخابية 2024 في جميع محافظات مصر.

موعد الانتخابات الرئاسية المصرية 2023 2024

وكانت انطلقت انتخابات الرئاسة 2024، يوم الجمعة الماضي، الموافق 1-12-2023، وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات 3 أيام لاقترا المصريين المقيمين بالخارج وهي 1 و2 و3 ديسمبر، ويبدأ التصويت من الـ 9 صباحًا ويستمر حتى الـ 9 مساءً طبقًا بحسب توقيت كل دولة بالخارج.

موعد انتخابات الرئاسة المصرية 2024 بالداخل

ومن هذا الجانب، خصصت الهيئة الوطنية للانتخابات ثلاثة أيام لتصويت المصريين بالدخل في انتخابات الرئاسة المصرية، والتي تبدأ 10 و11 و12 ديسمبر 2023، فيما حددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة المعنية بشأن جميع المسائل المتعلقة بعملية الاقتراع هذه الفترة.



رابط الاستعلام عن المقر الانتخابي بالرقم القومي 2023

وفي هذا السياق، وفرت “الهيئة الوطنية للانتخابات” خدمة سهلة وميسرة للاستعلام عن لجنة الانتخابات بالرقم القومي، من خلال الموقع الرسمي https://www.elections.eg/mob-home وعبر الإجراءات التالية:

بخصوص الاستعلام عن المقر الانتخابي بالرقم القومي يجب على المواطن فتح “موقع الهيئة الوطنية للانتخابات” الرسمي اضغط هنــــــــــا

وفي هذه الخطوة يجب الضغط على أيقونة استعلم عن موقفك الانتخابي.

وفي هذه الخطوة يجب على المواطن كتابة الرقم القومي في الخانة المحددة.

وفي هذه الخطوة يجب الضغط على أيقونة استعلم.

وأخيرا يظهر أمامك الموقف الانتخابى ومكان اللجنة الانتخابية.

رموز المرشحين لانتخابات الرئاسة 2024

-"عبد الفتاح السيسى"- برمز «النجمة».

-"عبد السند يمامة"- برمز «النخلة».

-"فريد زهران"- برمز «الشمس».

-"حازم عمر"- برمز «السلم».

قد يهمك أيضا: