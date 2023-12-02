السبت 02 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

رابط الاستعلام عن اللجنة الانتخابية .. الرمز الانتخابي لكل مرشح

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

زاد البحث عن رابط الاستعلام عن اللجنة الانتخابية عبر المنصات الإلكترونية خلال الساعات القليلة الماضية لرغبة ملايين المواطنين من المقييد أسمائهم في كشوف الناخبين في مختلف محافظات الجمهورية وذلك لمعرفة أماكن تصويتهم في الانتخابات الرئاسية 2024 المزمع إجراؤها خلال الشهر الجاري وفقا للجدول الزمني.

رابط الاستعلام عن اللجنة الانتخابية 

أطلقت الهيئة الوطنية للانتخابات موقعا إلكترونيا يضم قاعدة البيانات الخاصة بمراكز الاقتراع التي سيدلي فيها المواطنون المقيدة أسماؤهم بقاعدة بيانات الناخبين بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المقبلة 2024 وذلك من خلال هذا الرابط (من هنا) حيث يدخل المواطن الرقم القومي الخاص به والمكون من 14 رقم في الخانات المخصصة لذلك والضغط على كلمة استعلام.

يذكر أن الهيئة أتاحت فرصة تغيير اللجنة الانتخابية التي سيدلي بها المواطنين بأصواتهم خلال الانتخابات وذلك خلال الفترة من يوم 10 - 25 نوفمبر الماضي من خلال رابط الاستعلام عن اللجنة الانتخابية وذلك حرصا من الهيئة على استخدام كل مواطن لحقه الدستوري في المشاركة الانتخابية لاختيار رئيس الجمهورية خلال الـ 6 سنوات المقلبين.

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موعد إجراء الانتخابات الرئاسية 2024 في الداخل 

تجرى الانتخابات الرئاسية 2024 لاختيار رئيس الجمهورية خلال الـ 6 سنوات المقلبين خلال الفترة من يوم 10 - 12 ديسمبر 2023 وفقا للخريطة الزمنية للانتخابات والتي تم الإعلام عنها بشكل رسمي في شهر سبتمبر 2023 ومنحا وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني اجازة لطلاب المدارس التي سيتم عقد الانتخابات بها في كافة محافظات الجمهورية.

ويتم إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية يوم 18 ديسمبر الجاري من خلال اللجنة الوطنية للانتخابات الرئاسية ويتم نشر النتيجة بعدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح من المرشحين الذين يخوضون الانتخابات في الجريدة الرسمية.

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الرموز الانتخابية للمرشحين 2024

أعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات الرئاسية قائمة الرموز الانتخابية لكل مرشح من المرشحين حيث حصل المرشح عبد الفتاح سعيد حسين خليل السيسي على رمز النجمة فيما حصل المرشح محمد فريد سعد زهران على رمز الشمس وحصل المرشح عبد السند حسن محمد يمامة على رمز النخلة وحصل المرشح حازم محمد سليمان محمد عمر على رمز السلم.

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