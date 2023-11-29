بالرقم القومي.. كيفية معرفة اللجنة الانتخابية 2023 في الانتخابات الرئاسية

بالتزامن مع اقتراب موعد بدء انتخابات الرئاسة 2024، يكثر التساؤل من قبل المواطنين لمعرفة كيفية معرفة اللجنة الانتخابية 2023 في الانتخابات الرئاسية عبر جوجل، وذلك بداخل مصر في أيام 10 و11 و12 في شهر ديسمبر القادم، كما ستجري العملية الانتخابية في خارج مصر بأيام 1 و2 و3 في ديسمبر 2023، وعلى أن ستبدأ عملية الاقتراع بداية من الساعة الـ 9 صباحًا وإلى الساعة الـ 9 مساءً.

كيفية معرفة اللجنة الانتخابية 2023

وتستعرض «الدستور» في هذا التقرير طريقة الاستعلام عن اللجان الانتخابية، والفئات الممنوعة من التصويت في الانتخابات الرئاسية.

طريقة الاستعلام عن لجنتك الانتخابية في انتخابات الرئاسة

ويتاح الاستعلام عن اللجنة الانتخابية من خلال الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات، حيث أن سيتيح معرفة مقر لجان التصويت في انتخابات الرئاسة، وسواء كنت سوف تقوم بالاقتراع بداخل الجمهورية أو خارجها، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

قم بالدخول على موقع الهيئة الوطنية للانتخابات من هنا.

الضغط على أيقونة استعلم عن موقفك الانتخابي.

قم بإدخال الرقم القومي الخاص بك.

واخيرًا انقر على أيقونة الاستعلام.

الفئات الممنوعة من التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024