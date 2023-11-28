رابط الاستعلام عن اللجان الانتخابية.. وموعد إجراؤها في الداخل

رابط الاستعلام عن اللجان الانتخابية من أكثر الكلمات الدلالية التي تحصد نسب مشاهدة عالية عبر محركات البحث مع اقتراب انعقاد الانتخابات الرئاسية للمصريين في الخارج والداخل وفقا للمخطط الزمني الذي أعلنته الهيئة الوطنية الانتخابات لذلك يسعى الملايين من المقيدين في كشوف الناخبين في معرفة مكان الإدلاء بأصواتهم.

رابط الاستعلام عن اللجان الانتخابية

يمكن من خلال موقع الهيئة الوطنية الانتخابات عبر هذا الرابط (من هنا) معرفة أماكن أدلاء المواطنين المقيمين في كشوف الناخبين بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024 تخفيفا على المواطنين أعباء اللف على جميع اللجان الانتخابية والبحث عن أسماءهم لمعرفة مكان الإدلاء بأصواتهم.

يذكر أن الهيئة خصصت الفترة من 12 _ 25 نوفمبر لتغيير اللجنة الانتخابية الخاصة بالمواطنين في محافظات الجمهورية من خلال نفس الموقع الالكتروني عبر رابط الاستعلام عن اللجان الانتخابية حيث يتمكن المواطن من اختيار اللجنة الانتخابية التي تتناسب مع محل سكنه وتسهل له الإدلاء بصوته دون عناء وبحث.



موعد إجازة الانتخابات الرئاسية لطلاب المدارس

وقد أصدر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قرارا بمنح طلاب المدارس التي تم اختيارها كلجان انتخابية للإدلاء بأصوات في الانتخابات الرئاسية المقبلة 2024 إجازة رسمية لمدة 3 أيام هى الأحد والاثنين والثلاثاء الموافق 10 و11 و12 ديسمبر 2024 حيث تكون الإجازة فرصة جيدة لممارسة حقهم في التصويت.

ونوهت الوزارة بضرورة تجهيز المدارس التي سيتم بها عملية الاقتراع لاستقبال الناخبين في للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024 المقبلة وتسهيل الإجراءات لهم لممارسة حقهم في التصويت دون عناء.

عدد المرشحين لخوض الانتخابات الرئاسية 2024

وقبلت اللجنة الوطنية الانتخابات الرئاسية أوراق الترشح لخوض الانتخابات الرئاسية رسميا ل 4 مرشحين هم المرشح عبد الفتاح السيسي والمرشح فريد زهران والمرشح عبد السند يمامة والمرشح حازم عمر عقب انتهاء استيفاء كافة الشروط اللازمة والتي حددتها اللجنة الوطنية الانتخابات الرئاسية كما حددت أيضا الرمز الانتخابي لكل مرشح من المرشحين لخوض الانتخابات الرئاسية.

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