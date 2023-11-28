ريهام الشبراوى لـ"السفيرة عزيزة": مشاركة المرأة فى الانتخابات الرئاسية واجب عليها

قالت الدكتورة ريهام الشبراوي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب، إن دور المرأة مهم في الانتخابات الرئاسية القادمة، ومشاركتها واجب عليها، مشيرة إلى أنه يجب حث جميع أفراد الأسرة على ضرورة المشاركة الفعالة في الماراثون الرئاسي 2024.

وأضافت خلال استضافتها برنامج "السفيرة عزيزة" والمذاع على فضائية dmc، أن اختيار الأمهات للرئيس هو الذي سيحدد مستقبل أولادهن في المستقبل.

وأشارت الشبراوي، إلى أن المرأة كان لها دور كبير في تشكيل الحياة السياسية خلال السنوات الماضية، مضيفة أن الدولة تدعمها في كل المجالات سواء كانت سياسية أو اجتماعية.

تفاصيل برنامج السفيرة عزيزة

برنامج يهتم بشئون المرأة والأسرة تقدمه 6 إعلاميات، هن: الإعلامية سناء منصور وجاسمين طه زكي وشيرين عفت ونهى عبدالعزيز ورضوى حسن وسالي شاهين، يذاع يوميًا ما عدا الخميس والجمعة في تمام الساعة 3:00 عصرًا على dmc.