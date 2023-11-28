الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"صوتها نصر".. مسيرة عظيمة للمرأة المصرية فى العمل السياسى

السفيرة عزيزة
السفيرة عزيزة

سلط برنامج السفيرة عزيزة في حلقة اليوم، والمذاع على فضائية dmc، الضوء على أهمية دور المرأة المصرية في المشاركة بالحياة السياسية.

وقالت مقدمات البرنامج، إن المرأة المصرية ساهمت بشكل كبير في تشكيل الحياة السياسية في مصر، كما أنها شريك أساسي في كل شىء في الحياة بشكل عام.

وأشرن إلى أن المرأة شاركت بقوة في معظم الاستحقاقات الدستورية، بالإضافة إلى مشاركتها في العمل الأهلي التنموي، حيث دائمًا ما تتصدر الصفوف الأولي لأي حدث سياسي في مصر.

تفاصيل برنامج "السفيرة عزيزة"

برنامج يهتم بشئون المرأة والأسرة تقدمه 6 إعلاميات، هن: الإعلامية سناء منصور وجاسمين طه زكي وشيرين عفت ونهى عبدالعزيز ورضوى حسن وسالي شاهين، يذاع يوميًا ما عدا الخميس والجمعة في تمام الساعة 3:00 عصرًا على dmc..

صوت المرأة نصر العمل السياسي السفيرة عزيزة فضائية DMC المرأة المصريه DMC برنامج السفيره عزيزه

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