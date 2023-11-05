الأحد 05 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

السفيرة عزيزة: انطلاق النسخة الثالثة للمعرض العالمى "الأبد هو الآن" أمام الأهرامات

السفيرة عزيزة
السفيرة عزيزة

سلط برنامج "السفيرة عزيزة" المذاع على فضائية dmc، الضوء على المعرض العالمي "الأبد هو الآن" الذي أقيم في منطقة الأهرامات.

معرض "الأبد هو الآن"، هو إحدي فعاليات الفن المعاصر، يجمع العديد من الفنانين من الشرق الأوسط والعالم، حيث تناول أعمالا فنية توثق التاريخ والأدب لكل الدول المشاركة.

اقتصر افتتاح النسخة الثالثة من المعرض علي جولة للصحفيين والإعلاميين من مختلف وسائل الإعلام المحلية والإقليمية والعالمية، لإتاحة الفرصة لهم للاطلاع عن قرب على الأعمال الفنية ونقلها للجمهور بكل مصداقية.

تفاصيل برنامج السفيرة عزيزة:

برنامج يهتم بشئون المرأة والأسرة تقدمه 6 إعلاميات، وهن الإعلامية سناء منصور وجاسمين طه زكي وشيرين عفت ونهى عبدالعزيز ورضوى حسن وسالي شاهين، يذاع يوميًا ماعدا الخميس والجمعة في تمام الساعة 3:00 عصرًا على dmc.

معرض الأبد هو الآن الأبد هو الآن فضائية DMC السفيرة عزيزة الأهرامات

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