شكرى يتفقد استعدادات سفارة مصر بفرنسا لعملية التصويت فى الانتخابات الرئاسية (فيديو وصور)

تفقد سامح شكري وزير الخارجية، اليوم الثلاثاء، استعدادات سفارة مصر لدى فرنسا من أجل عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية.

شكري يتفقد استعدادات سفارة مصر للتصويت في الانتخابات الرئاسية

ونشر السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة في وزارة الخارجية، مقطع فيديو وصور، عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس - X"، لتفقد وزير الخارجية استعدادات السفارة المصرية في باريس.

وقال متحدث الخارجية: "خلال توقفه في باريس في اتجاهه إلى نيويورك للمشاركة في جلسة مجلس الأمن حول الوضع فى قطاع غزة، وزير الخارجية سامح شكري يحرص على تفقد الاستعدادات الأخيرة لعقد انتخابات المصريين في الخارج في سفارة مصر في باريس".

وتجرى عملية تصويت المصريين في الخارج في الانتخابات الرئاسية خلال أيام 1 و2 و3 ديسمبر المقبل.