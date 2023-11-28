الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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طارق خضر: 75% من المصريين بالخارج يحق لهم التصويت فى الانتخابات الرئاسية

الدكتور طارق خضر،
الدكتور طارق خضر، أستاذ القانون الدستوري بأكاديمية الشرطة،

وجّه الدكتور طارق خضر، أستاذ القانون الدستوري بأكاديمية الشرطة، رسالة إلى المصريين بالخارج حول كيفية التصويت في الانتخابات الرئاسية، قائلًا: "أطالبهم بالدخول على موقع الهيئة العامة للانتخابات لمعرفة اللجنة الانتخابية".

ونوه أستاذ القانون الدستوري بأكاديمية الشرطة، خلال استضافته ببرنامج "السفيرة عزيزة" والمذاع على فضائية dmc، بأنه على المصريين في الخارج التوجه بالرقم القومي، أو الباسبور ولا بد أن يكون ساريًا ومميكن إلى اللجنة الانتخابية.

وأشار إلى أنه في الخارج يوجد 13 مليون مصري، حيث يحق لـ75% منهم التصويت في الانتخابات الرئاسية، ولعل السعودية أكبر بلد يضم مصريين يصل عددهم إلى 3 ملايين.

تفاصيل برنامج السفيرة عزيزة

برنامج يهتم بشئون المرأة والأسرة تقدمه 6 إعلاميات، هن: الإعلامية سناء منصور وجاسمين طه زكي وشيرين عفت ونهى عبدالعزيز ورضوى حسن وسالي شاهين، يذاع يوميًا ما عدا الخميس والجمعة في تمام الساعة 3:00 عصرًا على dmc.

السفيرة عزيزة الانتخابات الرئاسية الدكتور طارق خضر أستاذ القانون الدستوري بأكاديمية الشرطة فضائية DMC

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