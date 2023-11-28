أحد أعضاء الجالية المصرية بعمان: مستعدون للإدلاء بأصواتنا في صناديق الانتخابات

قالت الدكتور أمل طلعت، أحد أعضاء الجالية المصرية بسلطنة عمان، إن مشاركة المواطنين في الانتخابات الرئاسية المقبلة حق على المواطنين كافة تجاه وطنهم، معبرة: "الدول كلها بتحسدنا على قيادتنا الرشيدة الحالية".

المشاركة الانتخابية

وأكدت الدكتورة أمل طلعت، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “اكسترا انتخابات” مع الإعلامية نانسي نور، المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن جميع أعضاء الجاليات المصرية في الخارج عليهم المشاركة في الانتخابات، معقبة: “هذه الانتخابات ستكون إقرار بمصير دولة بالكامل خلال السنوات المقبلة”.

وأضافت في حديثها، أن “الجالية المصرية بالخارج تعلم جيدًا ما يدور بداخل الدولة، وتعلم حجم التطوير الذي شهدته خلال السنوات القليلة الماضية، لذا فنحن على أتم استعداد للإدلاء بأصواتنا في الانتخابات”.

حق الانتخاب

وتابعت: "لازم ننتخب من أجل مصر، ونحن نفتخر بالرئيس عبد الفتاح السيسي، ويمكن القول إن المواطنين في الداخل والخارج على قدر كبير الآن من الوعي الوطني، وبالتالي الإقبال على الانتخابات المقبلة سيكون تاريخي".