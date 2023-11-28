الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أحد أعضاء الجالية المصرية بالسعودية: الإقبال على صناديق الانتخابات المقبلة سيكون تاريخيًا

عادل حنفي، أحد أعضاء
عادل حنفي، أحد أعضاء الجالية المصرية

قال عادل حنفي، أحد أعضاء الجالية المصرية بالمملكة العربية السعودية، إن المملكة بها أكبر عدد من الجالية والذي يصل إلى نحو 3 ملايين مواطن ومواطنة.

الانتخابات الرئاسية المقبلة

وأكد عادل حنفي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "إكسترا انتخابات" مع الإعلامية نانسي نور، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه تم توفير سيارات متنقلة لنقل المواطنين من منازلهم إلى اللجان من أجل الإدلاء بأصواتهم، معبرًا: "العالم بأكمله سيشهد عرسًا تاريخيًا في الانتخابات المصرية المقبلة".

وتابع: "المصريون في الخارج الحس الوطني لديهم مرتفع بصورة كبيرة، ولهذا الإقبال على صناديق الانتخابات الرئاسية المقبلة سيكون تاريخيًا".

وأشار إلى أن المصريين في الخارج محبون بصورة كبيرة للرئيس السيسي، مضيفًا: "أدعو المصريين في الداخل والخارج للمشاركة في الانتخابات الرئاسية وعدم اتباع الفكر السلبي المتمثل في التكاسل عن التصويت".

وقوف الدولة بجانب مواطنيها 

واستطرد: "الرئيس السيسي لبى نداء المصريين في الخارج بعدما طالبنا بأن تكون لدينا وزارة خاصة بنا حتى يكون التواصل مع الدولة بشكل مفعل وسريع، وأيضًا الدولة المصرية وافقت على الكثير من الإجراءات الخاصة بأعمالنا، ولهذا حان الوقت لأن نرد الجميل لهذا الرجل العظيم".

عاجل حنفي أحد أعضاء الجالية المصرية بالسعودية اكسترا نيوز إكسترا انتخابات الانتخابات الرئاسية

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