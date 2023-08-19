النيابة العامة السعودية تهيب بالجماهير الرياضية احترام الأنظمة والتعليمات

قال عادل حنفي نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالسعودية "إنه حرصًا على سلامة الآخرين أكد مصدر مسئول في النيابة العامة السعودية، أهمية التزام الجماهير الرياضية بأنظمة ولوائح إقامة المباريات الرياضية، من بينها عدم نزول أرضية الملعب أو تعطيل اللعب أو التأثير على سلامة الآخرين أو ارتكاب أي سلوك مخالف، مهيبًا المصدر المسئول بجميع الجماهير الالتزام بذلك، وعدم مخالفة هذه التعليمات أو ارتكاب ما من شأنه تشويه الفعاليات أو المناسبات بشكل عام والرياضة بشكل خاص".

وأهاب حنفي بأبناء الجالية المصرية المقيمين بالمملكة ممن يحضرون مباريات الدوري السعودي لكرة القدم بالملاعب المختلفة في ملاعب المملكة المختلفة الالتزام بالأنظمة والتعليمات حتى لا يتعرضوا للمساءلة القانونية، حيث إنه بدأ منذ أيام وهو الآن في أسبوعه الثاني.