السبت 02 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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عاجل.. فى ثانى أيام الانتخابات الرئاسية .. إقبال كبير وواضح من أبناء الجاليات المصرية بالخارج

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

عرضت فضائية "إكسترا نيوز" لقطات مصورة من عدة بلدان لتوافد المصريين بالخارج على لجان الاقتراع للتصويت واختيار الرئيس القادم للبلاد في  ثاني أيام الانتخابات

لليوم الثانى على التوالى وبمشاركة مميزة وحشد كبير، حرص آلاف المصريين فى الدول العربية على التوافد لمقار البعثات الدبلوماسية المصرية بالخارج للإدلاء بأصواتهم، حاملين الأعلام المصرية، حيث تشهد اللجان إقبالًا كثيفًا من قبل الجالية المصرية، في مختلف دول العالم.

حيث انطلق تصويت المصريين في الإمارات وسلطنة عمان وأذربيجان وأرمينيا وجورجيا وجزر القمر وجيبوتي وإريتريا وإثيوبيا وكينيا ومدغشقر وتنزانيا وأوغندا وتركيا، وفي العراق والأردن والكويت وسوريا وقطر والبحرين واليمن والصومال وروسيا في اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية.

ثاني أيام تصويت المصريين بالخارج بالانتخابات الرئاسية

وبدأ تصويت المصريين في الخارج في انتخابات الرئاسة المصرية 2024 الجمعة وعلى مدار 3 أيام تنتهي الأحد في عدد 137 لجنة فرعية موزعين بمقر البعثات الدبلوماسية فى دول العالم، ويكون تصويت المصريين بالخارج عن طريق الحضور الشخصي إلى مقر السفارة أو القنصلية المصرية التى يتواجد فيها الناخب في الأيام المحددة للتصويت واختيار المرشح الذى يرغب فيه ووضع بطاقة الاقتراع في الصندوق المخصص لذلك.

ثاني أيام الانتخابات لجان الاقتراع لمصريون بالخارج التوافد لمقار الإمارات والبحرين أذربيجان الانتخابات الرئاسية

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