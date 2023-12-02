انتخابات الرئاسة.. بدء التصويت في 9 دول

انطلق تصويت المصريين في لبنان وليبيا واليونان وقبرص ورومانيا وجنوب إفريقيا وبورندى وزامبيا وموزمبيق في اليوم الثاني للانتخابات الرئاسة بحسب نبأ عاجل لفضائية "اكسترانيوز".

وبدأ تصويت المصريين في الخارج في انتخابات الرئاسة المصرية 2024 الجمعة وعلى مدار 3 أيام تنتهي الأحد في عدد 137 لجنة فرعية موزعين بمقر البعثات الدبلوماسية فى دول العالم، ويكون تصويت المصريين بالخارج عن طريق الحضور الشخصي إلى مقر السفارة او القنصلية المصرية التى يتواجد فيها الناخب في الأيام المحددة للتصويت واختيار المرشح الذى يرغب فيه ووضع بطاقة الاقتراع في صندوق المخصص لذلك.