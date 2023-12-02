السبت 02 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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انتخابات الرئاسة.. بدء التصويت في 9 دول

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية 2024

انطلق تصويت المصريين في لبنان وليبيا واليونان وقبرص ورومانيا وجنوب إفريقيا وبورندى وزامبيا وموزمبيق في اليوم الثاني للانتخابات الرئاسة بحسب نبأ عاجل لفضائية "اكسترانيوز". 

وبدأ تصويت المصريين في الخارج في انتخابات الرئاسة المصرية 2024 الجمعة وعلى مدار 3 أيام تنتهي الأحد في عدد 137 لجنة فرعية موزعين بمقر البعثات الدبلوماسية فى دول العالم، ويكون تصويت المصريين بالخارج عن طريق الحضور الشخصي إلى مقر السفارة او القنصلية المصرية التى يتواجد فيها الناخب في الأيام المحددة للتصويت واختيار المرشح الذى يرغب فيه ووضع بطاقة الاقتراع في صندوق المخصص لذلك.

تصويت المصريين لبنان وموزمبيق وزامبيا جنوب أفريقيا انتخابات الرئاسة

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