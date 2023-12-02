المصريون بالخارج يواصلون التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024

يواصل المواطنون المصريون بالخارج اليوم السبت التوافد على مقار اللجان الفرعية بالبعثات الدبلوماسية للإدلاء بأصواتهم في اليوم الثاني على التوالي للانتخابات الرئاسية 2024.

وتوالي سفارات وقنصليات مصر بالخارج فتح أبوابها في الساعة التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي لكل دولة أمام الناخبين الذين يحرصون على ممارسة حقهم الدستوري والمشاركة في رسم مستقبل مصر ودعم استقرارها.

وتتواصل عملية اقتراع المصريين بالخارج اليوم (حتى التاسعة مساء بالتوقيت المحلي لكل دولة) وغدا الأحد في بعثاتنا الدبلوماسية والقنصلية ب 137 مقرا في 121 دولة، تم تجهيزها وتزويدها بأجهزة تابلت حديثة يتم الاعتماد عليها لقراءة الرقم القومي أو جواز السفر المميكن للناخب، بالإضافة إلى تجهيز وحدات الحاسب الآلي المتوفرة لدى السفارات ببرامج مخصصة لإدارة العملية الانتخابية.

مشاركة فعالة وحاشدة من جانب أبناء مصر بالخارج

وكان اليوم الأول من الانتخابات قد شهد مشاركة فعالة وحاشدة من جانب أبناء مصر بالخارج منذ الساعات الأولى لبدء التصويت وحتى غلق صناديق الاقتراع في مشهد وطني عظيم ومع هدف واحد هو رفع راية مصر عاليا ودعم استقرارها واستكمال مسيرة تنميتها.

كما أشادت الجاليات المصرية بحسن سير العملية الانتخابية في المقار الدبلوماسية وبالتسهيلات المقدمة لجميع أبناء مصر بالخارج لتيسير التصويت.

وأكدت الهيئة الوطنية للإنتخابات أنه يحق لكل مصري مقيد بقاعدة بيانات الناخبين ويكون متواجدا خارج البلاد خلال الأيام الثلاثة المحددة للانتخابات بالخارج سواء كان مقيما أو زائرا لفترة وجيزة أن يدلي بصوته في العملية الإنتخابية، وذلك بواسطة الرقم القومي أو جواز السفر الساري المتضمن الرقم القومي.

واحتشد الآلاف من المصريين بالخارج على اللجان الانتخابية في الخارج وذلك للأدلاء بأصواتهم في الانتخابات، وتوافد الناخبون منذ فتح أبواب اللجان، حاملين أعلام مصر، وصور الرئيس عبدالفتاح السيسي.