السبت 02 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الجالية المصرية بالكويت: المشاركة في الانتخابات الرئاسية رسالة دعم قوية للدولة

الدكتورة داليا البيلي
الدكتورة داليا البيلي

أكد الدكتورة داليا البيلي، عضو الجالية المصرية بالكويت، أن الظهور المشرف للمصريين في الكويت خلال أول أيام التصويت بالانتخابات الرئاسية، يُعبر عن وعي سياسي للجالية المصرية.

وقالت عضو الجالية المصرية بالكويت، خلال مداخلة هاتفية لفضائية “اكسترا نيوز” اليوم الجمعة، إن مشاركة المصريين في الكويت بالعملية الانتخابية، هي رسالة تأكيد على الوقوف دعمًا للدولة المصرية في مواجهة التحديات الإقليمية الحالية، وإصرارًا على استكمال مسيرة بناء الجمهورية الجديدة.

وأضافت أن الجالية المصرية في الكويت تضم 671 ألف مواطن.

ووجهت رسالة شكر لدولة الكويت حكومة وشعب على توفير المقر الانتخابي في أرض المعارض لتسهيل مشاركة الجالية المصرية في الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات بالخارج على مدار 3 أيام؛ هي: الجمعة والسبت والأحد، (1 و2 و3) من ديسمبر الجاري.

ويحق لكل مصري موجود خارج مصر في اليوم الذي تُجرى فيه انتخابات رئيس الجمهورية، الإدلاء بصوته في الانتخاب إعمالًا لحكم المادة 29 من القانون رقم 22 لسنة 2014 بتنظيم الانتخابات الرئاسية، حيث تجرى الانتخابات فى الخارج في 137 سفارة وقنصلية في 121 دولة حول العالم، والتي صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (27) لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.

ممثل الجالية المصرية بالكويت تصويت المصريين للانتخابات الرئاسية للانتخابات الرئاسية 2024

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