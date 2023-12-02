5 أيام.. موعد إجازة الانتخابات الرئاسية 2024 فى المدارس

مع اقتراب موعد انتخابات الرئاسة في مصر يحرص طلاب المدارس والعاملين معرفة موعد إجازة الانتخابات الرئاسية 2024 في المدارس عبر المحرك "جوجل"، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم في مصر والتعليم الفني، عن ميعاد إجازات طلاب المدارس التي قد تم اختيارها لكي تكون مقر لجنة انتخابية.

موعد إجازة الانتخابات الرئاسية 2024 في المدارس

وتستعرض "الدستور" بهذه السطور القادمة موعد اجازة الانتخابات الرئاسية 2024 في المدارس.

موعد إجازات المدارس خلال الانتخابات الرئاسية 2024

وأوضحت وزارة التربية والتعليم المصرية والتعليم الفني، أن تكون إجازة الانتخابات الرئاسية لعام 2024 ستمنح للطلبة المسجلين بالمدارس التي قد تم اختيارها لكي تكون مقر للجنة الانتخابات، منوها إلى أن إجازة الانتخابات لطلبة المدارس ستكون 5 أيام بالإضافة ليومي الإجازة الرسمية السبت والجمعة.

موعد الانتخابات الرئاسية 2024

وأوضحت الهيئة الوطنية للانتخابات، أن تكون الانتخابات الرئاسية 2024 للمصريين في داخل الدولة، تبدأ من يوم الأحد الموافق يوم 10 ديسمبر، وستستمر الانتخابات الرئاسية لعام 2024 لمدة ثلاثة أيام هم: يوم الأحد ويوم الاثنين ويوم الثلاثاء الموافق 10 و11 و12 ديسمبر.

إخلاء المدارس استعدادًا الانتخابات الرئاسية 2024

وأرسلت وزارة التعليم المصرية، خطابًا موجه للمديريات التعليمية، وتكون بشأن المدارس التي سوف يعقد بها الانتخابات الرئاسية لعام 2024، مطالبة بتجهيز هذه المدارس وإخلائها لأي طلاب ومدرسين في أيام التصويت بالانتخابات الرئاسية 2024.

ووجه الدكتور رضا حجازي، بصفته وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بتجهيز عدد 8563 مدرسة كمقار للجان انتخابات الرئاسة لعام 2024 وذلك على مستوى محافظات الجمهورية، منوها على مديري المديريات بالتأكد من صيانة لهذه المدارس وظهورها بالمظهر اللائق، منوها على ضرورة حضور وانتظام جميع المعلمين في فترة الانتخابات.

صيانة المدارس المخصصة لعقد الانتخابات الرئاسية 2024

وشدد وزير التربية والتعليم على الصيانة للمدارس المخصصة لعقد الانتخابات الرئاسية 2024 لتظهر بالشكل اللائق، بالإضافة إلى تخصيص الطوابق الأرضية للجان كبار السن، لتسهيل مهمة التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024.

ووجه الدكتور رضا حجازي. جميع مديريات التربية والتعليم، بضرورة وسرعة لوضع خطة لتحديد مكان لتجمع المعلمين والعاملين بالمدارس المخصصة كلجان انتخابية خلال هذه الفترة في أقرب مدرسة مناسبة لهم.