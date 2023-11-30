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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

موعد إجازة منتصف العام 2024.. موعد امتحانات الترم الأول للمدارس والدبلومات الفنية

امتحانات
امتحانات

بدأ طلاب المدارس والجامعات في العد التنازلي لاستقبال إجازة منتصف العام للسنة الدراسية الحالية 2023- 2024، وتصدر السؤال عن موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول وموعد أول أيام الإجازة محرك البحث في الساعات الأخيرة. 

موعد إجازة منتصف العام 2024

وحسب خريطة وزارة التربية والتعليم الذي نشرتها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتاعي فيسوف تبدأ إجازة منتصف العام 2024 في مصر للمدارس والجامعات يوم السبت الموافق 27 يناير 2024، وستستمر لمدة أسبوعين حتى الخميس الموافق 8 فبراير 2024، وفقًا للتقويم الدراسي الحالي.

الخريطة التفصيلية للعام الدراسي وموعد إجازة منتصف العام 2024 للمدارس والجامعات

موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024 وإجازة نصف العام

موعد امتحانات نصف العام 2024 وبداية إجازة نصف العام لطلاب المدارس

موعد امتحانات الثانوية العامة 2024 وتفاصيل الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2024

يُذكر  أن الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023-2024 بدأ في السبت الموافق 30 سبتمبر 2023 في المدارس والجامعات، وسيستمر لمدة 17 أسبوعًا وفقًا للتقويم الدراسي المعتمد لهذا العام.

 موعد امتحانات الترم الأول للمدارس والدبلومات الفنية 2023 

وقد أقرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ببدء امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل في مدارس التعليم الفني، على أن امتحانات الجدارات الأساسية لصفوف النقل في مدارس التعليم الفني يوم الثلاثاء 9 يناير 2024  لتبدأ إجازة منتصف العام.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بدء امتحانات الدبلومات الفنية يوم السبت 1 يونيو 2024، وبدء امتحانات الثانوية العامة يوم السبت 15 يونيو 2024، مشددةً على أن الأسبوع الأخير سيكون مخصصًا للمراجعة لجميع الصفوف.

موعد بداية الفصل الدراسي الثاني 2024 

ووفق الخريطة التفصيلية للعام الدراسي الحالي، سوف يبدءالفصل الدراسي الثاني 2024 يوم السبت الموافق 10 فبراير 2024 على أن ينتهي يوم الخميس 6 يونيو 2024.

موعد امتحانات الترم الثاني 2024 لسنوات النقل والإعدادية 

 وسوف تجرى امتحانات الفصل الدراسي الثاني يوم الخميس الموافق 25 مايو 2024 وستنتهي يوم الخميس الموافق 15 يونيو 2024، على أن تكون امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت 25 مايو 2024

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موعد امتحانات الترم الثاني 2024 لشهادة الثانوية العامة

وحُدد موعد امتحانات الثانوية العامة لعام 2024 لطلاب الصف الثالث الثانوي في الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2023/2024 التي وافق عليها وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازي، وستبدأ الامتحانات يوم السبت الموافق 15 يونيو 2024.

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