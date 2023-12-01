باحث: إقبال المصريين بالخارج فى أول أيام التصويت مؤشر جيد

قال مصطفى عبداللاه، باحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن توافد المصريين في الخارج على مقار الاقتراع في أول أيام التصويت، مؤشر جيد لبقية أيام التصويت.

وأضاف "عبداللاه" خلال مداخلة هاتفية بقناة ON E، أن مشاركة المصريين بالخارج في الاستحقاقات الدستورية تُعزز بداخلهم قيم الانتماء والمشاركة في الحياة السياسية.

وأشار إلى أن المصريين في الخارج، دائمًا ما يكونون مرتبطين بالوطن، مضيفًا أن الدولة نظمت عددًا من المبادرات لربط المصري في الخارج بأرض الوطن، والمتمثلة في وزارة الهجرة.