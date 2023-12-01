باحث: نسب مشاركة المصريين بالخارج ستكون الأعلى فى انتخابات الرئاسة 2024

كشف محمد عادل، الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، عن ملامح اليوم الأول من تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية 2024.

وقال “عادل” خلال مداخلة هاتفية للتغطية الخاصة للانتخابات الرئاسية عبر "دي إم سي"، مع الإعلامية دينا عصمت، مساء اليوم الجمعة، إن هناك إقبالا كثيفا من المصريين بالخارج على مقرات اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024.

وأضاف أن المؤشرات الأولية للاقتراع في الخارج في الأغلب ستكون في أعلي مستوياتها، لأن المؤشرات واضحة أن الإقبال جيد جدًا وكثيف بالأخص في الدول العربية ودول الخليج.

وأشار إلى أنه هناك تواجدا مهما للبعثات الدبلوماسية التي يسرت عملية الدخول للجان الانتخابية وتنظيم عملية التصويت، فضلًا عن التواصل مع الجالية لإضافة بُعد وأهمية لعملية التصويت.

وأكد أن المواطن المصري حريص علي تمثيل بلده والتواصل مع أشقائه من خلال المشاركة في استحقاق مهم وهو الانتخابات الرئاسية.