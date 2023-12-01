الجمعة 01 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

باحث: نسب مشاركة المصريين بالخارج ستكون الأعلى فى انتخابات الرئاسة 2024

جريدة الدستور

كشف محمد عادل، الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، عن ملامح اليوم الأول من تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية 2024.

وقال “عادل” خلال مداخلة هاتفية للتغطية الخاصة للانتخابات الرئاسية عبر "دي إم سي"، مع الإعلامية دينا عصمت، مساء اليوم الجمعة، إن هناك إقبالا كثيفا من المصريين بالخارج على مقرات اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024.

وأضاف أن المؤشرات الأولية للاقتراع في الخارج في الأغلب ستكون في أعلي مستوياتها، لأن المؤشرات واضحة أن الإقبال جيد جدًا وكثيف بالأخص في الدول العربية ودول الخليج.

وأشار إلى أنه هناك تواجدا مهما للبعثات الدبلوماسية التي يسرت عملية الدخول للجان الانتخابية وتنظيم عملية التصويت، فضلًا عن التواصل مع الجالية لإضافة بُعد وأهمية لعملية التصويت.

وأكد أن المواطن المصري حريص علي تمثيل بلده والتواصل مع أشقائه من خلال المشاركة في استحقاق مهم وهو الانتخابات الرئاسية.

الانتخابات الرئاسية 2024 دي ام سي محمد عادل

مواد متعلقة

القاهرة الإخبارية| الوفد الأمنى المصرى تحرك من معبر رفح لاستلام المحتجزين الإسرائيليين

شوقي علام لـ"الشاهد": الدولة دعمت دار الإفتاء خلال السنوات الماضية دعما كاملًا

مراسلة القنوات الإخبارية بـ"المتحدة": الجالية المصرية بتونس حريصة على المشاركة فى الانتخابات الرئاسية

ضياء رشوان: مصر وقطر تبذلان جهودًا كبيرة لمد الهدنة فى غزة

أسامة شعث: خضت إضرابًا عن الطعام 19 يومًا متواصلًا فى سجون الاحتلال

شوقى علام لـ"الشاهد": تجربة الـ10 سنوات الماضية مثمرة ومحفزة للعمل

شوقى علام لـ"الشاهد": نتلقى شهريًا 5 آلاف شكوى متعلقة بالطلاق

شوقى علام لـ"الشاهد": الرئيس السيسى مهتم وملم بكل التفاصيل ومختلف الملفات

الأكثر قراءة

الاستعلامات: مصر تأسف لكسر الهدنة المؤقتة في غزة

عاجل.. "وول ستريت جورنال": الموساد سيبدأ خطة اغتيال قادة حماس بالخارج بعد انتهاء حرب غزة

عاجل.. تصعيد جديد من خالد بيبو ضد محمد عبدالمنعم.. واللاعب يرد

المستشار عبدالمجيد محمود يدلى بصوته فى انتخابات الرئاسة.. ويحث المصريين على المشاركة

عاجل.. لماذا عادت إسرائيل إلى الحرب فى غزة ورفضت مسارات التفاوض؟

هنا بالرقم القومي| الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

فلسطين عربية والقدس قدسنا

محمد رفعت

المشهد الانتخابى.. صورة مقربة

محمد عبدالعزيز

.. وبدأت أيام الاستحقاق

محاسن السنوسي

من يحكم مصر؟.. الإجابة فى صندوق الاقتراع

عبد الرحيم طايع

الانتخابات الرئاسية والحرب!

علي سعدة

الانتخابات.. فريضة وطنية

مدحت بشاى

المشاركة السياسية والانتخابات الرئاسية

خالد حريب

تصويت المصريين بالخارج فى انتخابات الرئاسة

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

عاجل.. لماذا عادت إسرائيل إلى الحرب فى غزة ورفضت مسارات التفاوض؟

إسرائيل تتوعد حماس بالضربة القاضية مع استئناف العدوان على غزة

دبلوماسى إسرائيلى: نتنياهو عالق فى غزة وفشل بحربه ضد حماس