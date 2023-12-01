في أجواء احتفالية.. المصريون بالسعودية يتوافدون للتصويت في انتخابات الرئاسة 2024

كشف المستشار ميشيل فرج، مستشار الاتحاد العام للمصريين بالخارج، عن مشاهد من إقبال المصريين بالخارج على السفارات للتصويت في انتخابات الرئاسة 2024.

وقال خلال مداخلة هاتفية للتغطية الخاصة للانتخابات الرئاسية لفضائية "دي إم سي"، مع الإعلامية دينا عصمت، مساء اليوم الجمعة، إن هناك إقبال كثيف من المصريين بالخارج علي مقرات اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024.

وأضاف أنه في المملكة العربية السعودية التي تقيم فيها أكبر جالية للمصريين بالخارج، كان هناك اقبال كبير من جميع الفئات العمرية، للمشاركة في هذا العرس الانتخابي، متابعًا:" الأسر المصرية كلها موجودة وبتشارك".

وأشار إلى أن السفارة المصرية في السعودية بذلوا جهد كبير لتنظيم عملية التصويت، موضحًا أن السفارة بمثابة بيت كبير للمصريين بالسعودية.